Jaki: Chętnie udzielę wsparcia Trzaskowskiemu

Zawsze będę wspierał Warszawę, bez względu na to, kto wygra wybory; jeśli Rafał Trzaskowski zwróci się do mnie o pomoc w pośredniczeniu z rządem, to chętnie udzielę mu takiego wsparcia - zadeklarował w środę kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryka Jakiego.



Zdjęcie Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki / Tomasz Gzell /PAP

Jaki został zapytany w środę na konferencji prasowej, czy autoryzował wypowiedź swojego kandydata na wiceprezydenta Warszawy Piotra Guziała, który stwierdził, że gwarantem dobrej współpracy z rządem i premierem Mateuszem Morawieckim jest wybór Jakiego na prezydenta stolicy.

"Czy ktoś przy zdrowych zmysłach uważa, że rząd da coś ponad to, co się samorządowi z mocy prawa należy, w przypadku gdy Warszawą będzie rządził polityk z partii, która zwalcza rząd? Wybór Trzaskowski vs Jaki, to wybór między wojną polityczną a szybszym rozwojem miasta" - napisał Guział na Twitterze. "Jeśli wygra Patryk Jaki będzie pełna współpraca z rządem, w tym dodatkowe środki na 3 i 4 linię metra oraz nowe mosty. A jeśli wyga Trzaskowski, to nie wiem co będzie, bo walczy, a nie współpracuje z rządem, nie zna się na samorządzie i nie realizuje obietnic wyborczych" - dodał stołeczny radny.

Jaki oświadczył, że "nie autoryzował tej wypowiedzi". "Natomiast moje stanowisko w tej sprawie jest takie: zawsze będę wspierał Warszawę, nasze ukochane miasto, bez względu na to, kto wygra wybory" - oświadczył polityk. Podkreślił, że jest przekonany, iż rząd również będzie pomagał stolicy, nawet jeśli to nie on zostanie prezydentem.

Zwrócił uwagę, że są jednocześnie takie projekty, które są tylko jego planami na Warszawę. "Rafał Trzaskowski je kwestionuje, np. budowę nowych mostów. Trzaskowski mówi, że nie potrzebna jest budowa nowych mostów, wystarczą kładki pieszo-rowerowe, czy np. projekt budowy dzielnicy przyszłości, który to projekt Trzaskowski również kwestionuje" - mówił Jaki.

Zaznaczył, że jeśli on ma swoje projekty, których kandydat PO-Nowoczesnej nie chce realizować, to "też trudno, żeby uzyskał na nie finansowanie". "Trudno, żeby rząd realizował projekty, których Rafał Trzaskowski po prostu nie chce" - stwierdził kandydat Zjednoczonej Prawicy.

Jaki zaznaczył również, że jeśli Trzaskowski zwróci się do niego o pomoc w pośredniczeniu z rządem, to on chętnie udzieli mu takiego wsparcia. "Będę pośrednikiem pomiędzy nim, a ministrami rządu PiS i na pewno postaram się mu pomóc w uzyskaniu promesy na jego pomysły" - zadeklarował.