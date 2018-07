Jaki: Kiedy zostanę prezydentem Warszawy...

Kiedy zostanę prezydentem Warszawy, będę promował zdrowy styl życia; zwrócę się do Rady Warszawy z propozycją uchwały, która nałoży preferencyjne stawki i ulgi dla prowadzących działalność związaną ze zdrową żywnością - poinformował w sobotę kandydat na prezydenta Warszawy Patryk Jaki.

Wiceminister sprawiedliwości wraz z żoną i synem wziął udział w rodzinnym pikniku poświęconym zdrowemu żywieniu, który odbył się w sobotę na terenie parku przy Forcie Bema w Warszawie.



"To jest dobry moment, żeby przypomnieć naszą propozycję. Kiedy zostanę prezydentem Warszawy, w każdej z 18 dzielnic wyznaczę specjalne miejsce, które będzie przeznaczone tylko na produkty żywieniowe naturalnego pochodzenia, tak żeby promować zdrowy styl życia" - zapewnił Jaki. Dodał, że za jego kadencji wszystkie pikniki poświęcone ekologii i zdrowemu odżywianiu będą uzyskiwały patronat prezydenta Warszawy. "W części z nich, na ile czas pozwoli, osobiście będę brał udział, ponieważ jest to ważne z punktu widzenia przyszłości zdrowotnej mieszkańców Warszawy" - zaznaczył.

Zdaniem Jakiego, mieszkańcy stolicy mają coraz większą wiedzę na temat zdrowego odżywiania, poszukują produktów wegańskich, bezglutenowych i miejsc gwarantujących, że sprzedawane tam produkty są zdrowe i nieprzetworzone. "Przygotuję specjalną uchwałę rady m. st. Warszawy, która nałoży specjalne, preferencyjne stawki i specjalne ulgi dla osób, które będą chciały prowadzić działalność gospodarczą związaną ze zdrową żywnością. To będzie bardzo mocny punkt mojego programu, ponieważ świat idzie w tym kierunku i warto, żeby Warszawa nie odstawała - z punktu widzenia samorządu, bo jeżeli chodzi o mieszkańców, to coraz częściej tego typu działalność gospodarcza już jest prowadzona, tylko nie ma rozwiązań o charakterze systemowym, które by wspierały te naturalne tendencje" - ocenił Jaki.

Kandydat na prezydenta stolicy wraz z burmistrzem Bemowa Michałem Grodzkim oraz radnym dzielnicy Adamem Niedziałkiem (PiS) ugotowali dla uczestników wegańskie i bezglutenowe potrawy: chłodnik pomidorowo-arbuzowy i potrawkę z soczewicy z ryżem. Do picia zaproponowali smoothie zrobione m.in. z wody mineralnej, mięty, jarmużu i nasion chia. Jak wyjaśnił Jaki, menu ułożyła jego żona Anna. "Te potrawy mają być bezglutenowe, mają dawać dużo siły, energii i jednocześnie być mało kaloryczne" - podkreślił.

Anna Jaki zaznaczyła, że chłodnik jest lekkim i pożywnym daniem "w sam raz na upalny dzień". "Większość ludzi stara się ograniczać spożycie mięsa, więc postanowiliśmy zamiast potrawy mięsnej zaproponować soczewicę, która jest bogata w białko - więc jest dobrym zamiennikiem dla mięsa - a jednocześnie jest bogata w witaminę D" - zapewniła. Wyjaśniła, że zdrową żywnością zaczęła się interesować po urodzeniu dziecka, które wymaga specjalnej diety.

Uczestnicy pikniku mogli zadawać pytania dotyczące zdrowego stylu życia oraz skorzystać z porad dietetyków oraz trenera osobistego, który pokazywał, w jaki sposób prawidłowo ćwiczyć na siłowni plenerowej.