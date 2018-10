Jarubas: PSL nie wejdzie w koalicję z PiS w sejmikach wojewódzkich

PSL nie wejdzie w koalicję z PiS w sejmikach wojewódzkich; jest to jednolity głos dla całego Stronnictwa – oświadczył w środę marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas (PSL). Jak dodał, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał "bardzo silne" poparcie dla swojego przywództwa.

Jarubas poinformował na briefingu prasowym, że w środę podczas obrad Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, ugrupowanie podsumowało wybory samorządowe, które - jak wskazał - "potwierdziły, że Stronnictwo jest trzecią siłą w Polsce samorządowej". "Bardzo mocne poparcie, które uzyskaliśmy potwierdza, że PSL w samorządzie ma swoje bardzo mocne miejsce" - podkreślił Jarubas.



Polityk PSL powiedział, że podczas obrad ludowcy dokonali przeglądu potencjalnych scenariuszy dot. koalicji w sejmikach wojewódzkich. "To, co możemy powiedzieć i jest to głos jednolity dla całego Stronnictwa, dla wszystkich 16 regionów - nie wyobrażamy sobie koalicji z partią antysamorządową, jaką jest PiS" - zaznaczył Jarubas.



Jarubas ocenił również, że współpraca z tak "antydemokratyczną" formacją, jaką - jego zdaniem - jest PiS "szkodzi" ugrupowaniom, które się na nią decydują. Polityk PSL dodał, że podczas obrad prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał "bardzo silne poparcie dla jego przywództwa".



"16 przedstawicieli regionów potwierdziło, że prezes Kosiniak-Kamysz wykonał olbrzymią pracę i ten wynik, mocny wynik PSL, jest również efektem jego tytanicznego wysiłku" - mówił Jarubas.