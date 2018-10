Jest porozumienie PSL i SLD po wyborach samorządowych

"PSL i SLD deklarują chęć tworzenia wspólnych koalicji we wszystkich sejmikach wojewódzkich, w których jest to możliwe. Nasi radni rozmawiają w poszczególnych regionach" - poinformował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Stronnictwo i Sojusz wykluczają koalicje z PiS na poziomie sejmików" - dodał.

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz / Andrzej Grygiel /PAP Wybory samorządowe 2018 Szef PSL stanowczo: Koalicja wykluczona. PiS pluł ludowcom w twarz

Kosiniak-Kamysz poinformował na konferencji prasowej w Sejmie, że we wtorek omówił z przewodniczącym SLD Włodzimierzem Czarzastym zasady współpracy między obiema formacjami w sejmikach wojewódzkich.

"To jest ten poziom polityczny, gdzie te decyzje będą zapadały na szczeblu ogólnokrajowym - w porozumieniu oczywiście z regionami, bo taką mamy zasadę. Nasze partie są w zasadzie pewnie najbardziej demokratycznymi formacjami, które mają najsilniejszą też decentralizację w swoich strukturach. Ale współpraca na poziomie krajowym jest nam bardzo potrzebna" - zaznaczył szef Stronnictwa.

"Wykluczamy możliwość rozmów z PiS"

Jak dodał, PSL i SLD deklarują chęć tworzenia wspólnych koalicji we wszystkich województwach, w których to jest możliwe. "Będziemy tam tworzyć współpracę. Już dzisiaj odbywają się spotkania naszych radnych w poszczególnych regionach" - wskazał Kosiniak-Kamysz. "Cieszę się z tego, że z SLD możemy w sposób jasny i otwarty deklarować chęć współpracy we wszystkich regionach, w których jest to możliwe" - podkreślił polityk.

Zaznaczył, że PSL i SLD chcą prowadzić rozmowy koalicyjne razem z Koalicją Obywatelską oraz ze wszystkimi partiami "samorządowymi". "Wykluczamy możliwość rozmów z PiS-em na poziomie sejmików regionalnych" - oświadczył prezes ludowców.