Kaczyński: Cieszę się, kiedy słyszę, że jestem dyktatorem

"Zawsze się cieszę, kiedy słyszę, że jestem dyktatorem, bo to są akty szaleństwa. Ktoś przeprowadza demonstrację i jednocześnie twierdzi, że nie wolno w Polsce przeprowadzać demonstracji" - mówił lider PiS w niedzielę w Nowym Sączu.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński (5P) oraz kandydatka Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Nowego Sącza Iwona Mularczyk (3P) podczas spotkania wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w Nowym Sączu / Grzegorz Momot /PAP

Jarosław Kaczyński odwiedził Nowy Sącz, gdzie spotkał się z wyborcami i zachęcał do głosowania na kandydatkę PiS na urząd prezydenta miasta, Iwonę Mularczyk.



Kaczyński dziękował Mularczyk, która - jak mówił - "podjęła się tego niezwykłego trudu, tego ryzyka", aby kandydować. "Jestem przekonany, że będzie pierwszą kobietą prezydentem tego miasta" - dodał.

Protest przed budynkiem

"Chcemy aktywnego społeczeństwa, które będzie z jednej strony podporą samorządów, a z drugiej strony będzie także tych samorządów kontrolerem" - mówił Kaczyński. "Samorząd jak każda władza niezależnie od szczebla, działa dobrze, jeżeli jest pod kontrolą" - zaznaczył lider PiS.

W tym kontekście odniósł się do protestujących osób, które zebrały się przed budynkiem, w którym odbywało się niedzielne spotkanie PiS. "Oczywiście nie taką kontrolą jak ta, którą mogliśmy tutaj zobaczyć pod płotem, z tymi wszystkimi okrzykami" - mówił Kaczyński.

"Zawsze się cieszę, kiedy słyszę, że jestem dyktatorem, bo to są akty szaleństwa. Ktoś przeprowadza demonstrację i jednocześnie twierdzi, że nie wolno w Polsce przeprowadzać demonstracji" - mówił lider PiS. "Aktywizacja społeczna jest bardzo ważna. Ona musi wyrastać od dołu i musi być także wspierana od góry" - powiedział Kaczyński, zaznaczając, że nie chodzi mu wyłącznie o władzę rządową, ale też o władzę samorządową.

Lider PiS podkreślił ponadto, że jego partia jest formacją, która dotrzymuje słowa. "Konsekwentnie, szanowni państwo, my wszystkie te zadania, które żeśmy sobie postawili, realizujemy" - zadeklarował. Jak zaznaczył, część z tych zadań są "łatwe do przeprowadzenia, przynajmniej pozornie łatwe do przeprowadzenia", a inne są bardzo trudne.

Jak wskazał, te pozornie łatwe, są związane z zadaniami społecznymi, takimi jak program 500 plus. "Dlaczego mówię, że one są tylko pozornie łatwe, bo trzeba na nie zdobyć pieniądze" - oświadczył. "Żeby zdobyć na nie pieniądze, to trzeba także reformować państwo, bo to państwo teoretyczne, które podtrzymywali nasi przeciwnicy polityczni, to było państwo, które nie byłoby w stanie tego zrobić" - mówił Kaczyński.

"Mamy program, mamy dobrą wolę i jednocześnie potrafimy. Umiemy zrobić coś, czego dotąd w gruncie rzeczy nikt w Polsce zrobić nie potrafił. To jest bardzo mocna przesłanka, żeby powiedzieć, iż dobra zmiana powinna zejść z tego szczebla rządowego na szczebel samorządowy" - podkreślił prezes PiS.