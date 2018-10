Kaczyński: Wielu mieszkańców dużych miast zostało okłamanych

"Wielu mieszkańców dużych miast zostało okłamanych, zostało zmanipulowanych i w centrum tej manipulacji jest jedno twierdzenie - że PiS przygotowuje polexit" - powiedział w niedzielę lider PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania wyborczego partii w Radomiu.

Kaczyński przyznał, że PiS w wyborach samorządowych "nie uzyskał wszystkiego", ale zaznaczył, że "nikt ani przez chwilę nie zakładał, że będą rządzili we wszystkich samorządach".

"Uzyskaliśmy ogromny postęp, jeżeli chodzi o samorządy wojewódzkie i uzyskaliśmy gigantyczny wręcz postęp, jeżeli chodzi o powiaty, a także bardzo wiele sukcesów w gminach. Nie wyszło do końca w kilku miastach. Powtarzam - w kilku, a nie wszystkich, gdzie z góry wiedzieliśmy, że szanse na zwycięstwo są praktycznie bliskie zeru, ale nie ukrywam - liczyliśmy na drugie rundy" - mówił.

Jak dodał, wynika to z tego, bo "nie brali pod uwagę tego elementu, który dzisiaj, niestety, jest bardzo istotny w życiu publicznym, że kieruje się kłamstwem, manipulacją".



"Wielu mieszkańców dużych miast zostało okłamanych, zostało zmanipulowanych i w centrum tej manipulacji jest jedno twierdzenie, a mianowicie, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje polexit. Otóż jest to - jeszcze raz powtarzam, bo już kilka razy to mówiłem i, oczywiście, mówił o tym pan premier - kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo" - mówił prezes PiS.

"Będziemy przestrzegać prawa europejskiego"

"Wiemy, że musimy przestrzegać europejskiego prawa i będziemy go przestrzegali - chcę to bardzo mocno podkreślić. Ale oczekujemy także, że władze UE też tego prawa będą przestrzegać i będą przestrzegać zasady równości, którą można określić w sposób prosty tak: jeżeli coś wolno jakiemuś państwu UE, np. Niemcom, to Polsce też wolno" - oświadczył w Radomiu Kaczyński.

"My to dobrze wiemy i będziemy tutaj cierpliwi, będziemy przekonywać, będziemy pracować nad tym, żeby ta prawda, która leży u źródeł fundamentu UE, była przyjęta przez wszystkich, także tych najsilniejszych. To jest nasza droga i będziemy nią konsekwentnie szli" - dodał polityk.