Kandydaci na prezydenta Krakowa o smogu

Krakowski Alarm Smogowy poprosił kandydatów na prezydenta Krakowa o odpowiedź na dziesięć pytań dotyczących problemu smogu. Wypełnione ankiety odesłało pięć osób: Konrad Berkowicz, Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek, Jacek Majchrowski i Małgorzata Wassermann.

Zdjęcie Łukasz Gibała, Małgorzata Wassermann, Jacek Majchrowski /Marek Lasyk/REPORTER /Andrzej Hulimka/Forum / Beata Zawrzel/REPORTER /East News

W Krakowie jest jeszcze cztery tys. kotłów i pieców węglowych. Do września 2019 powinny one zniknąć. Aby faktycznie do tego doszło, większość kandydatów (Gibała, Gosek-Popiołek, Wassermann) proponuje przywrócenie 100 proc. dopłaty na wymianę pieca (teraz to 60 proc.).

- Prezydent Jacek Majchrowski zwraca uwagę, że niezlikwidowane piece znajdują się na ogół w budynkach o nieuregulowanej sytuacji prawnej, ale nie prezentuje konkretnego rozwiązania. Konrad Berkowicz wydaje się nie zwracać uwagi na wchodzący w 2019 roku zakaz spalania paliw stałych i mówi o prowadzeniu działań edukacyjnych na temat opału - informuje Ewa Lutomska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Jeśli chodzi o gminy ościenne, to wszyscy kandydaci chcą nawiązać z nimi szerszą współpracę w zakresie wymiany palenisk. Majchrowski i Wassermann chcą wspierać gminy w pozyskiwaniu funduszy na wymianę palenisk i edukacji mieszkańców. Gibała zamierza lobbować w Sejmiku za wprowadzeniem zakazu palenia węglem również w krakowskim "obwarzanku".

Transport

W przypadku walki z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, wpływającymi na przekraczane poziomy NO2 większość kandydatów chce budować parkingi Park&Ride (Berkowicz, Gibała, Gosek-Popiołek). Jacek Majchrowski wskazuje na tworzenie punktów ładowania pojazdów dla samochodów elektrycznych i rozbudowę infrastruktury rowerowej, zaś Małgorzata Wassermann proponuje reorganizację komunikacji zbiorowej.

Do idei powstania strefy czystego transportu skłaniają się Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek i Jacek Majchrowski. Małgorzata Wassermann chce premiować kierowców samochodów elektrycznych możliwością bezpłatnego zaparkowania w strefie B. Zdecydowanym przeciwnikiem tego typu stref jest Konrad Berkowicz.

Gibała, Berkowicz oraz Gosek-Popiołek chcą rozwijać nowe połączenia komunikacji publicznej gmin ościennych z Krakowem.

Przemysł

Jeśli chodzi o wzmocnienie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska przez zakłady przemysłowe prawie wszyscy kandydaci chcą wzmocnić dialog z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska i uważniej przyglądać się temu problemowi (Berkowicz, Gibała, Gosek-Popiołek, Majchrowski). Małgorzata Wassermann uważa, że obecne działania Inspektoratu są wystarczające i przynoszą dobre wyniki.

- Warto zaznaczyć, że każdy z kandydatów prócz Konrada Berkowicza przewiduje też zwiększenie lub przynajmniej utrzymanie na tym samym poziomie jak dotychczas wydatków związanych z działaniami na rzecz ochrony powietrza - mówi Ewa Lutomska.

AM