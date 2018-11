Wielkopolscy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego poinformowali w poniedziałek w Poznaniu o zawarciu umowy koalicyjnej w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Obie siły będą miały wspólnie 22 mandaty w 39-osobowym sejmiku.

Zdjęcie Poseł Rafał Grupiński, lider PO w regionie /Grzegorz Krzyzewski /Reporter

W październikowych wyborach Koalicja Obywatelska uzyskała w wielkopolskim sejmiku 15 mandatów, 13 mandatów przypadło PiS. PSL zdobyło siedem mandatów, SLD-Lewica Razem - trzy, Bezpartyjni Samorządowcy - jeden mandat. Cztery lata temu PO zdobyła 13 mandatów i podjęła koalicyjną współpracę z PSL, które uzyskało 12 mandatów. PiS wprowadził ośmiu radnych, SLD Lewica Razem - czterech, a dwa mandaty przypadły KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska.

"Mamy dokument, który został podpisany w piątek, ale w sobotę i dzisiaj był ratyfikowany przez ugrupowania polityczne, przez Koalicję Obywatelską i PSL. Mamy wszystkie konieczne uzgodnienia, żeby przystąpić w piątek do procedury sejmikowej, czyli powołania prezydium sejmiku, powołania zarządu i kolejnych koniecznych ciał. Nasza dotychczasowa współpraca była owocna i pozytywna i będziemy chcieli ją kontynuować" - powiedział w poniedziałek na briefingu dotychczasowy marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak (PO).

Woźniak przyznał, że jest kandydatem na marszałka województwa kolejnej kadencji. Także dotychczasowi wicemarszałkowie - Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski z PSL - są kandydatami na te stanowiska. Pozostałe dwa miejsca w zarządzie województwa mają objąć przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, także temu ugrupowaniu ma przypaść funkcja przewodniczącego sejmiku.

"Jako Koalicja Obywatelska bardzo się cieszymy z tego, że możemy kontynuować naszą pracę na rzecz mieszkańców województwa, że możemy dalej dzielić współodpowiedzialność za województwo z tak wypróbowanym koalicjantem jak PSL. To wszystko zawdzięczamy wyborcom, którzy zagłosowali na nasze dwie siły polityczne. Przed nami pięć lat trudnych, bardzo odpowiedzialnych zadań" - powiedział lider PO w regionie Rafał Grupiński.

Szef wielkopolskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzej Grzyb przypomniał w trakcie briefingu, że współpraca Stronnictwa i PO w wielkopolskim samorządzie trwa od 2005 roku.

"Dziękując wszystkim wyborcom, którzy zagłosowali w Wielkopolsce na PSL chciałem podkreślić, że porozumieliśmy się do najistotniejszych elementów współpracy, które wiążą się z bieżącą działalnością sejmiku i zarządu województwa, ale też otwierają nową perspektywę. To ta kadencja sejmiku zdecyduje o programie rozwoju województwa wielkopolskiego na lata 2021-2027, czyli w nowej perspektywie finansowej UE. Jesteśmy zgodni co do tego, że musi ona uwzględniać wszystkie aspekty rozwoju województwa. To przestrzeń, która na to zasługuje" - powiedział.

Siłą opozycyjną w wielkopolskim sejmiku nowej kadencji będzie, podobnie jak dotąd, Prawo i Sprawiedliwość. Radny tej partii Zbigniew Czerwiński powiedział PAP w poniedziałek, że PiS będzie "opozycją konstruktywną, merytoryczną i bardzo pracowitą".

"Deklarujemy, że będziemy wspierać wszystkie działania, które będą służyć rozwojowi Wielkopolski - nie tylko w sejmiku. Będziemy również zabiegać o współdziałanie z władzami rządowymi. Chcemy systematycznie recenzować działania władz i wyjaśniać kwestie z poprzedniej kadencji, które wyjaśnienia wymagają. Jeżeli ktoś z nami będzie chciał wojować, to jesteśmy wystarczająco silną opozycją, żeby to wojowanie wymagało dużo pracy ze strony koalicji" - powiedział.

Niewykluczone, że do koalicji w regionie dołączy także lewica. Szef wielkopolskich struktur SLD, wielkopolski radny Wiesław Szczepański powiedział, że wszystko zależy od decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym. "W połowie tygodnia będziemy pewnie wiedzieć, czy liderzy na szczeblu krajowym doszli do porozumienia. Wtedy zapewne dołączymy do tej koalicji" - powiedział PAP Szczepański.

Rafał Grupiński powiedział w poniedziałek PAP, że jeżeli ze strony lewicy będzie wola dołączenia do koalicji w regionie, "będziemy z tego powodu bardzo radzi".