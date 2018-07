Kolejny zwrot akcji w Krakowie. Majchrowski jednak ramię w ramię z PO i N.

Kolejny w ostatnich dniach zwrot akcji w Krakowie. Prezydent Jacek Majchrowski jednak idzie do wyborów prezydenckich z PO i Nowoczesną - informuje portal lovekrakow.pl. "Wczorajsze rozmowy były bardzo konstruktywne i wszystko pójdzie dobrze" - powiedział w środę rano na antenie TOK FM Majchrowski.

Jak podaje portal, we wtorek wieczorem w gabinecie Majchrowskiego w magistracie miały odbyć się kolejne rozmowy z potencjalnymi koalicjantami.



W piątek Majchrowski oświadczył, że z porozumienia z PO i Nowoczesną nic nie będzie. W sobotę już tonował nastroje i przekonywał, że negocjacje trwają, z kolei politycy PO i Nowoczesnej poinformowali, że to prezydent zerwał porozumienie.



"Konstruktywne rozmowy"

Według informacji lovekrakow.pl, kolejną próbę dogadania się z PO i N. prezydent podjął pod presją części swoich współpracowników.

"Wczorajsze rozmowy były bardzo konstruktywne i wszystko pójdzie dobrze" - powiedział w środę rano Majchrowski na antenie radia TOK FM. "Rozmowy cały czas trwają, niektórzy działacze mówili o zakończeniu, rozpadzie, różnych rzeczach, ale wczoraj wieczorem spotkaliśmy się po raz ostatni i z tego co pamiętam, to dziś i jutro mamy kolejne kontakty. Sądzę że do pojutrza wszystko zostanie dopięte" - mówił.

"Chodzi o otwartą koalicję. To będzie stowarzyszenie Przyjazny Kraków, PO, Nowoczesna, SLD, PSL. Na listach znajdą się także działacze terenowi" - poinformował Majchrowski.

"Nie chcę być wodzem wszystkiego"

Urzędujący prezydent podkreślił, że patronując szerokiej koalicji wyborczej, musi mieć na nią "pewien wpływ", w tym na dobór kandydatów na radnych i potem funkcjonowanie klubu w radzie miasta.



"Nie chcę być osobą, która jest takim wodzem wszystkiego, ale pewien wpływ chcę mieć. Jeżeli nie będę miał zagwarantowanego tego wpływu, to nie będziemy się razem bawić" - stwierdził Majchrowski.