Komitet Zdanowskiej złożył doniesienie na wojewodę łódzkiego

Zarzuty przekroczenia uprawnień, wprowadzenia w błąd opinii publicznej i usiłowania wpływania na swobodę głosowania wyborców i ich decyzje wyborcze znalazły się w doniesieniu na wojewodę łódzkiego Zbigniewa Raua, które Komitet Wyborczy Wyborców Hanny Zdanowskiej złożył w środę w prokuraturze.

Zdjęcie Hanna Zdanowska z Grzegorzem Schetyną w Łodzi /Roman Zawistowski /PAP

Na konferencji prasowej w środę Rau ocenił, że Hanna Zdanowska jako osoba prawomocnie skazana za przestępstwo karne nie może być burmistrzem, ani prezydentem miasta. "Gdyby nie fakt, że jej kadencja dobiega końca, wszcząłbym postępowanie zmierzające do wygaszenia jej mandatu" - poinformował. Dodał, że przychyla się do tych głosów opinii publicznej, które wzywają Hannę Zdanowską, "by dla dobra wspólnego, dobra łodzian, zrezygnowała z ubiegania się o fotel prezydenta Łodzi".

Wkrótce po oświadczeniu wojewody Komitet Wyborczy Wyborców Hanny Zdanowskiej (KWWHZ), w którym działają członkowie lokalnych struktur PO, SLD, Nowoczesnej, złożył w łódzkiej prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Raua. KWWHZ zapowiedział też złożenie na niego skargi do Państwowej Komisji Wyborczej.

"Nie ma zgody, by publiczny urzędnik włączał się w kampanię wyborczą. Nie ma zgody, by wojewoda łódzki realizował politykę rządu PiS i prezesa Kaczyńskiego. Dlatego składamy doniesienie do prokuratury na Zbigniewa Raua. Podpisaliśmy je ponad podziałami - PO, SLD i Nowoczesna. Nie możemy pozwolić, by łodzianie byli oszukiwani, mamieni i żeby Nowogrodzka decydowała o zaprzestaniu rozwoju naszego miasta" - podkreślił szef łódzkiego SLD wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela.

"Przerażony odczytywał z kartki to, co napisano mu na Nowogrodzkiej"

Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem, Komitet zarzuca Rauowi, że podczas konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi przekroczył swoje uprawnienia, informując opinię publiczną, iż w razie objęcia przez Hannę Zdanowską urzędu prezydenta miasta w wyniku wygranych przez nią wyborów, zamierza wszcząć procedurę zmierzającą do jej odwołania. Zdaniem zawiadamiających, wojewoda wprowadził opinię publiczną w błąd, twierdząc iż osoba skazana na karę grzywny "w polskim porządku prawnym nie może w sposób trwały pełnić funkcji prezydenta miasta". Według nich Rau "działa na szkodę interesu publicznego, usiłując wpłynąć na swobodę głosowania wyborców i ich decyzje wyborcze.

KWWHZ utrzymuje też, że wojewoda działał "w celu uzyskania korzyści osobistej (politycznej) przez ugrupowanie tworzące rząd, którego jest przedstawicielem".

"Wojewoda przerażony odczytywał z kartki to, co napisano mu na Nowogrodzkiej. Tym samym utracił mandat społeczny, aby pełnić swoją funkcję - to nielegalny sposób prowadzenia kampanii wyborczej i składamy kolejną skargę do PKW w związku z tym, że kampania prowadzona przez PiS łamie wszelkie standardy demokracji. Nie może być tak, że organy państwowe - reprezentanci rządu w terenie - próbują wpływać na wybory. W Łodzi jesteśmy tego świadkami, a prezydent Zdanowska jest ofiarą takich zachowań - zaznaczył lider łódzkiego PO Adam Wieczorek.

Przewodniczący Nowoczesnej w Łodzi Marcin Gołaszewski zaapelował do łodzian, by "oddali swój głos na Hannę Zdanowską i udowodnili, że Polska samorządna będzie sama decydowała o tym, kto zarządza w naszych małych ojczyznach".

Decyzja sądu

Pod koniec września Sąd Okręgowy w Łodzi uznał Zdanowską za winną poświadczenia w 2008 r. nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera i skazał ją na karę 20 tys. zł grzywny.

Zgodnie z kodeksem wyborczym obecna prezydent miasta może startować w wyborach, ale ustawa o pracownikach samorządowych zakazuje obejmowania urzędu osobom prawomocnie skazanym. W takim wypadku wojewoda może zawnioskować o wygaszenie mandatu Zdanowskiej. Zgodę na to musi wyrazić Rada Miejska. Jeśli rada się nie zgodzi wojewoda rozporządzeniem zastępczym wygasza mandat. To rozporządzenie podlega zaskarżeniu najpierw do WSA, a później jest skarga kasacyjna do NSA. Orzeczenie NSA jest ostateczne.

W Łodzi o urząd prezydenta miasta walczy dziewięć osób. Według sondaży, m.in. lokalnych mediów, największą szansę na zwycięstwo - i to już w pierwszej turze, z dużą przewagą nad rywalami - ma Zdanowska.