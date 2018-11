Kraków: Braki kadrowe w obwodowych komisjach wyborczych

Urząd Miasta Krakowa (UMK) prowadzi dodatkowy nabór do obwodowych komisji wyborczych. Do pracy w komisjach w II turze wyborów potrzeba jeszcze ok. 100 osób. Braki kadrowe są spowodowane rezygnacją członków komisji z I tury wyborów samorządowych.

"Jesteśmy w trakcie uzupełniania, osoby zainteresowane zgłaszają się, choć nie jest to 'oszałamiający' napływ zgłoszeń" - powiedział w piątek PAP Tomasz Róg z Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK. Wyraził nadzieję, że braki nie spowodują paraliżu II tury wyborów.

Jak wyjaśnił, "fala" rezygnacji członków komisji z I tury wyborów rozpoczęła się we wtorek. Łącznie zrezygnowało ok. 200 osób. Powodem braków kadrowych w komisjach wyborczych jest - zdaniem Roga - niskie wynagrodzenie za pracę oraz związana z długim weekendem zmiana planów dotychczasowych członków komisji.

W Krakowie jest 894 obwodowych komisji wyborczych: 447 dziennych, przeznaczonych do przeprowadzenia głosowania oraz 447 komisji nocnych, które ustalają wyniki. W I turze wyborów w komisjach pracowało 5,1 tys. osób. Większość komisji miała skład minimalny, czyli pięcioosobowy. Sporadycznie zdarzają się komisje dziewięcioosobowe.

"Problem jest w komisjach ze składem minimalnym. Tu każda rezygnacja powoduje konieczność uzupełnienia. W komisjach siedmio-, ośmioosobowych, jakie często są w mniejszych gminach, rezygnacja jednego członka nie wymaga uzupełnienia" - powiedział Tomasz Róg.

Szeregowy członek komisji otrzymuje wynagrodzenie 150 zł netto, z-ca przewodniczącego komisji - 165 zł, a przewodniczący komisji - 190 zł. Członek komisji dziennej pracuje od 12 do 15 godzin, a członek komisji nocnej - kilka godzin.

Członkiem komisji obwodowej w Krakowie musi być pełnoletni mieszkaniec województwa małopolskiego (dopisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin w woj. małopolskiego).

Zgłoszenia UMK przyjmuje do soboty. Zgłoszenia należy przesyłać w wersji elektronicznej wybierając rodzaj komisji wyborczej: ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (obsługa wyborców w dzień głosowania) lub ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (liczenie głosów po zakończeniu głosowania). Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Wzór zgłoszenia należy wypełnić i przesłać na adres e-mail: OR-03@um.krakow.pl.

Zgłoszenia osobiste są przyjmowane w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4, w pokoju numer 307.