Kraków: Znamy oficjalne wyniki wyborów

​154 830 głosów, co daje 45,84 proc. poparcia, uzyskał w I turze wyborów ubiegający się o reelekcję prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski - ogłosiła oficjalnie we wtorek wieczorem Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie. Oznacza to, że poparcie dla Majchrowskiego wzrosło o 2,14 proc. w stosunku do ogłoszonych w niedzielę wieczorem wstępnych wyników (43,7 proc.) sondażu exit poll.

Zdjęcie Małgorzata Wassermann, Jacek Majchrowski /Beata Zawrzel/REPORTER /Reporter

W II turze z Jackiem Majchrowskim zmierzy się z kandydatką Zjednoczonej Prawicy Małgorzata Wassermann. Zgodnie z danymi Miejskiej Komisji Wyborczej głosowało na nią 107 686 krakowian, czyli 31,88 proc. To o 1,72 proc. mniej niż w wyniku (33,6 proc.) exit poll, ogłoszonym w niedzielę wieczorem.

Majchrowski wystartował w wyborach mając poparcie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, SLD, PSL i własnego zaplecza - Przyjaznego Krakowa. Ugrupowania te wystawiły wspólną listę kandydatów do Rady Miasta.

"Spektrum ugrupowań popierających moją kandydaturę jest tak szerokie, że przez to jest ona apolityczna" - mówił w wywiadzie dla PAP Majchrowski. Jak podkreślał, kandyduje, bo nie chce zostawiać miasta w rękach swoich oponentów politycznych.