Krystyna Pawłowicz bierze się za media. Dworczyk komentuje wpis posłanki

Według mojej wiedzy nie ma żadnych prac w rządzie nad ustawą repolonizującą media - powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Skomentował w ten sposób wpis posłanki Krystyny Pawłowicz.

Zdjęcie Michał Dworczyk /Aleksandra Szmigiel /Reporter

Krystyna Pawłowicz, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, w poniedziałek napisała na Twitterze (oryginalna pisownia): "A teraz jednak CZAS NA MEDIA ! Moim zd. OPCJA ZERO na rynku RTV ! Odbudowa przez WYGASZENiE WSZYSTKICH wydanych KONCESJI rtv i budowa rynku na zasadach UE,takich,jak obowiązują np w Niemczech. Repolonizacja i ucywilizowanie ! Dość zewn partii TVN czy onet !".



Reklama

O skomentowanie tego wpisu został poproszony Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Pytany był na antenie Polsat News, czy toczą się jakieś prace, "żeby wykonać opcję zero na rynku mediów". "Twitter i media społecznościowe to jest takie miejsce, gdzie dużo emocjonalnych nie zawsze przemyślanych wpisów się pojawia. Według mojej wiedzy nie ma żadnych prac na pewno w rządzie, jeśli chodzi o Radę Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, nie ma żadnych prac nad ustawą" - powiedział Dworczyk.

Zaznaczył, że nie zna wpisu Pawłowicz, jednocześnie ocenił, że ma on charakter zwrócenia uwagi na "rzeczywisty problem zaangażowania w tę kampanię ponad standardowego niektórych mediów". "Jeżeli w ostatnim tygodniu kampanii czy w ciągu ostatnich dwóch tygodni kampanii kilka tytułów ewidentnie atakuje i jest to bardzo precyzyjny, przemyślany i skoordynowany atak na prezesa Rady Ministrów, to trudno sobie nie zadawać pytania i nie analizować, dlaczego tak się stało" - powiedział Dworczyk.