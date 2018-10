Kto walczy o fotel prezydenta Katowic?

21 października katowiczanie wybiorą jednego z siedmiu kandydatów. Poniżej krótko przedstawiamy walczących o urząd prezydenta.

Zdjęcie Na zdjęciu: Katowice /Tomasz Kawka /East News

Jarosław Gwizdak

"Jestem z Katowic. Jestem prawnikiem, sędzią, mężem i ojcem. Wraz z Komitetem Wyborczym Prawo do Katowic chcemy odzyskać miasto dla mieszkańców. Obywateli" - w ten sposób na Facebooku przestawia się Jarosław Gwizdak. 44-letni sędzia zajmujący się prawem cywilnym, były prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, urodził się w Katowicach i między innymi ukończył Uniwersytet Śląski. Poza tym ukończył między innymi studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w Szkole Głównej Handlowej oraz studia z retoryki i kreowania wizerunku na Uniwersytecie Śląskim. W 2015 roku otrzymał nagrodę "Obywatelski Sędzia Roku 2015" przyznawanej przez Fundację CourtWatch Polska, a w 2017 roku "Osobowość Roku w Katowicach" w kategorii "Działalność społeczna i charytatywna" w plebiscycie "Dziennika Zachodniego". Hasło Gwizdaka to: "Wybierz miasto, nie politykę".

Jakub Kalus

Reprezentujący Ruch Narodowy Jakub Kalus urodził w katowickiej Ligocie. 32-latek z wykształcenia jest prawnikiem i absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Według informacji kandydat "posiada doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, zdobyte na szczeblach regionalnych i ogólnopolskich w strukturach narodowych (Młodzieży Wszechpolskiej) i w organizacjach katolickich". Facebookowy profil kandydata nosi nazwę "W kuźnicy regionalizmu", a jak przekonuje Kalus, "Kuźnica - miejsce gorejące płomieniami idei narodowej, w którym - z Twoją pomocą - razem będziemy wykuwać program dla Górnego Śląska!".

Ilona Kanclerz

"Reprezentuję mieszkańców Katowic zaangażowanych w rozwój i wzrost znaczenia miasta w Metropolii, a także sektor pozarządowy, środowiska kultury, sztuki i lokalnych firm rodzinnych. Chcę wprowadzić programy zapobiegające wyludnieniu, poprawie jakości i zmniejszania kosztów życia. Otoczyć troską starszych, wykluczonych i najbardziej potrzebujących. Przywrócić znaczenie, poczucie wartości i dumy mieszkańców Katowic. Zadbać o czystość i bezpieczeństwo naszego miasta" - przekonuje kandydatka Śląskiej Partii Regionalnej. 49-letnia Kanclerz jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, zdobyła tytuł doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Poza tym zajmuje się projektowaniem mody, jest nauczycielem akademickim i wydawcą magazynu "Modny Śląsk". W 2014 roku kandydowała do Sejmiku Śląskiego z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, a rok później w wyborach do Senatu startowała w barwach Nowoczesnej. Popierająca kandydatkę Śląska Partia Regionalna jest związana z Ruchem Autonomii Śląska.

Mirosław Korbasiewicz

"Jeżeli ludzie uczciwi i Kościół są z nami, to kto przeciwko nam?" - pyta na plakacie wyborczym Mirosław Korbasiewicz ze Stronnictwa Pracy. 57-latek przekonuje, że jego "rzetelny program nawiązuje do dzieł Gierka i Uszoka". Korbasiewicz proponuje Katowicom i regionowi między innymi większą liczbę kopalń przy jednocześnie czystszym powietrzu, program tanich domów dla potrzebujących, wykup mieszkań komunalnych za 50 procent wartości czy wzrost emerytur i rent o 19 procent. Dodatkowo kandydat zapowiada zmianę ordynacji wyborczej i wprowadzenie JOW-ów. Część mieszkańców Katowic ma otrzymać prawo do darmowych przejazdów komunikacją miejską.

Marcin Krupa

Urzędujący od 2014 roku prezydent Marcin Krupa jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. Na tej uczelni uzyskał również stopień doktorski. W latach 2006-2010 był radnym Rady Miasta Katowice, pełniąc m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Skarbu. W latach 2010-2014 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Katowic Piotra Uszoka. To właśnie Uszok poparł w 2014 roku Krupę, który wygrał wybory w pierwszej turze, uzyskując ponad 71 procent głosów. 42-latek wystartuje w wyborach z poparciem Komitetu Wyborczego Forum Samorządowe i Marcin Krupa, Prawa i Sprawiedliwości, ale też i Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Jarosław Makowski

45-letni historyk filozofii (studiował w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie), dziennikarz i publicysta. W 2014 roku z ramienia Platformy Obywatelskiej uzyskał mandat radnego sejmiku śląskiego, a trzy lata później został wybrany na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Katowicach. Dziś Makowski popierany jest przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma, Nowoczesna. W programie zapowiada między innymi szerokie konsultacje z mieszkańcami w sprawach miasta, specjalny program rewitalizacyjny czy walkę ze smogiem. "Chcę, by każda mieszkanka i każdy mieszkaniec czuł i wiedział, że ma niezbywalne prawo do swojego miasta, które jest naszym wspólnym dobrem. (...) Chcę, by to były Twoje Katowice, które będziemy tworzyć wspólnie" - przekonuje.

Adam Słomka

Urodzony w 1964 roku Adam Słomka w czasach ludowej Polski był działaczem opozycji demokratycznej. Po upadku komunizmu był w latach 1991-2001 posłem na Sejm I, II i III kadencji z okręgów katowickich. Po tym, jak znalazł się poza parlamentem, zaczął zawodowo zajmować się składaniem i naprawą komputerów. Pozostał jednocześnie aktywnym politykiem, bez powodzenia organizując różne inicjatywy polityczne i kandydując w kolejnych wyborach. W wyborach na prezydenta Katowic reprezentuje Komitet Wyborczy Ruch Kontroli Władzy. Wśród jego postulatów jest między innymi otwarcie w Katowicach banku komunalnego i wprowadzenia pieniądza lokalnego.