Kukiz o Jakubiaku: Czuje i zna miasto

Przywrócimy Warszawę obywatelom; jeśli prezydentem będzie Marek Jakubiak, to co roku mieszkańcy będą decydować w referendum, na co będą wydawane pieniądze z budżetu miasta - powiedział w niedzielę w Warszawie lider ruchu Kukiz’15 Paweł Kukiz.

Zdjęcie Przewodniczący Kukiz'15 Paweł Kukiz, kandydat Kukiz`15 na prezydenta stolicy Marek Jakubiak oraz kandydatka do Rady m.st. Warszawy - Mokotów Żaneta Jarząb /PAP

W niedzielę odbywa się warszawska konwencja samorządowa ruchu Kukiz’15 i kandydata tego ugrupowania na prezydenta stolicy Marka Jakubiaka. Podczas swojego przemówienia Paweł Kukiz zapewniał, że jeśli Kukiz’15 wygra w stolicy, to przywróci Warszawę obywatelom.

Reklama

Lider Kukiz’15 mówił również o zaletach kandydata na prezydenta Marka Jakubiaka, którego ocenił jako "naturalnego kandydata", bo "czuje i zna miasto".

"Marek jest gwarantem tego, że w przypadku wygrania wyborów będzie organizował konkursy na stanowiska urzędnicze" - mówił lider Kukiz’15. Przyznał również, że Jakubiak jest gwarantem transparentności i uczciwości. Dodał, że jeśli wygra Jakubiak, to co roku mieszkańcy będą pytani, na co mają być przeznaczone pieniądze z budżetu miasta.

Zdaniem Kukiza Jakubiak ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu i dlatego jako prezydent stolicy "będzie się liczyć z każdym groszem".