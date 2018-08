Lempart wystartuje w wyborach na prezydenta Wrocławia

Marta Lempart, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, wystartuje w wyborach na prezydenta Wrocławia. Aktywistka wystartuje z komitetu "Wrocław dla wszystkich", który tworzą m.in. Partia Razem, KOD Wrocław oraz Kultura Równości.

Lempart poinformowała w czwartek na konferencji prasowej, że wystartuje w wyborach na prezydenta Wrocławia. Zapowiedziała też, że komitet "Wrocław dla wszystkich" wystawi listę w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia. 65. proc. miejsc na tej liście ma przypaść kobietom.

Lempart podkreśliła, że różnorodność, mnogość i aktywność obywatelska w każdych wyborach, to pozytywne zjawisko. "Frekwencja w wyborach samorządowych to niewiele ponad 30 proc. Osoby, które nie chodzą na wybory, mówią najczęściej, że nie mają na kogo głosować. Chcemy dotrzeć do osób, które uważają, że ich głos się nie liczy i które nie są reprezentowane przez nikogo" - dodała.

Jej zdaniem, obecnie Wrocław jest "przedpisowską Polską w pigułce". "To miasto dla młodych, bogatych, mających gdzie mieszkać, a reszta, jeśli nie nadąża to trudno. To się musi zmienić - Wrocław naprawdę powinien stać się miastem nastawionym na potrzeby wszystkich mieszkańców i mieszkanek" - przekonywała.

Kandydatem komitetu "Wrocław dla wszystkich" na wiceprezydenta ma być prof. Wojciech Browarny z Partii Razem. "Chcemy dać szansę wyborcom o poglądach centrolewicowych, nasze porozumienie nie jest porozumieniem partyjnym czy odgórnym, tworzymy obywatelski komitet, który zgadza się, co do programowych postulatów o charakterze społecznym i progresywnym" - powiedział Browarny.

Wśród spraw, którymi chcą się zająć środowiska reprezentowane przez komitet "Wrocław dla wszystkich", Browarny wymienił m.in. politykę mieszkaniową. "Obowiązkiem Wrocławia jest zapewnienie dachu nad głową również ludziom niezamożnym. Chcemy także zająć się komunikacją publiczną oraz kulturą, do której dostęp powinien być powszechny" - wyliczał.

Do tej pory swój start w wyborach prezydenckich ogłosili posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka, Jacek Sutryk - kandydat środowiska związanego z urzędującym prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem, popierany też przez SLD i Nowoczesną, poseł Nowoczesnej Michał Jaros, Jerzy Michalak kandydat Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego, Małgorzata Tracz z Partii Zieloni, Katarzyna Obara-Kowalska (Bezpartyjni) i Robert Butwicki, którego popiera partia Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego.