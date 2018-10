Lubnauer w Chorzowie: Kobiety chcą samorządu nastawionego na bliskość ludziom

"My, kobiety chcemy samorządu nastawionego na konkret, na bliskość ludziom; chcemy samorządów, które rozwiązują żywotne sprawy ich mieszkańców" - powiedziała w piątek w Chorzowie szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Zdjęcie Katarzyna Lubnauer /Marcin Bruniecki /Reporter

Lubnauer oceniła podczas konwencji regionalnej Koalicji Obywatelskiej w Chorzowie, że tegoroczna kampania samorządowa nie dotyczy tylko spraw lokalnych, ale przyszłości Polski.

"Polska jest kobietą. Polska samorządowa jest kobietą i to nowoczesną kobietą. Polska samorządowa, o której marzymy, to nie ideologia, to nie są kłótnie i głupie swary. To nie są pomniki na każdym rogu, zmiany nazw ulic, to nie jest tępa propaganda PiS" - mówiła liderka Nowoczesnej.

Lubnauer komentowała też jeden ze spotów wyborczych PiS nt. przyjmowania uchodźców. W jej ocenie, spot PiS "spowodował u wszystkich poczucie oburzenia, wstydu, a także poczucia, że ktoś hańbi polską rzeczywistość".

Zdaniem szefowej Nowoczesnej, polskie samorządy "nie powinny być związkiem tronu z ołtarzem". "My, kobiety chcemy samorządu nastawionego na konkret, na bliskość ludziom i sprawom. Chcemy samorządów, które rozwiązują żywotne sprawy ich mieszkańców" - podkreśliła.

"My, kobiety chcemy miast dla kobiet, bo miasta dla kobiet są dla wszystkich mieszkańców, ponieważ miasta dla kobiet są miastami, gdzie jest najlepsza opieka żłobkowa i przedszkolna blisko domu. To są miasta, gdzie jest równy chodnik, po którym zarówno dobrze się chodzi w szpilkach, jak i z wózkiem" - wyliczała szefowa Nowoczesnej.