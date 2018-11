Majchrowski powołał nowych wiceprezydentów Krakowa

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył w czwartek nominacje nowym wiceprezydentom: Bogusław Kośmider będzie odpowiadał za obsługę mieszkańców, a Anna Korfel–Jasińska za edukację i sport. Wiceprezydentami pozostaną jak w poprzedniej kadencji: Andrzej Kulig i Jerzy Muzyk.

Zdjęcie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas konferencji prasowej i prezentacji swoich zastępców, 22 bm. w Urzędzie Miasta w Krakowie. Obok, od lewej: Bogusław Kośmider, Anna Korfel-Jasińska, Jerzy Muzyk i Andrzej Kulig / Jacek Bednarczyk /PAP

"Mamy zrobiony generalny podział obowiązków. Chcę do 15 grudnia zmienić strukturę urzędu i wtedy dokładnie będzie wiadomo, za jakie wydziały, kto odpowiada. Będzie trochę łączenia wydziałów, dzielenia, powstaną nowe" - powiedział Majchrowski w czwartek podczas briefingu prasowego.

Reklama

Andrzej Kulig został I wiceprezydentem ds. polityki społecznej i komunalnej. Ma odpowiadać za realizację inwestycji miejskich, opiekę społeczną, budżet obywatelski, konsultacje społeczne i współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Jerzy Muzyk został II wiceprezydentem ds. zrównoważonego rozwoju, który w zakresie swoich obowiązków ma: planowanie przestrzenne i urbanistykę, ochronę środowiska i jakość powietrza, zieleń, rozwój przedsiębiorczości oraz monitorowanie inwestycji miejskich.

Nowe twarze

Nową twarzą w ekipie prezydenta jest Bogusław Kośmider (PO), od 1994 r. radny Krakowa, od 2010 do 2018 r. przewodniczący Rady Miasta Krakowa, a wcześniej przez trzy kadencje jej wiceprzewodniczący. Jako III zastępca prezydenta ds. obsługi mieszkańców będzie nadzorował wydziały Urzędu Miasta zajmujące się m.in. sprawami administracyjnymi i mieszkaniowymi, rejestracją pojazdów. Zacznie urzędowanie 6 grudnia, po tym jak zrzeknie się mandatu radnego.

Anna Korfel-Jasińska - przez ostatnie siedem lat dyrektor Wydziału Edukacji - ma się nadal zajmować krakowskim szkolnictwem, ale już jako IV zastępca prezydenta ds. edukacji i sportu. Katarzyna Król, która zajmowała to stanowisko w poprzedniej kadencji samorządu - jak powiedział Majchrowski - będzie pracować poza urzędem i zostanie dyrektorem ds. ekonomicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (MPEC).

Majchrowski poza dotychczasowymi obowiązkami - będzie zajmować się także kulturą - co wcześniej należało do kompetencji wiceprezydenta Andrzeja Kuliga.

Majchrowski: Urząd jest urzędem, Rada Miasta jest Radą Miasta

Odnosząc się do tego, że Rada Miasta Krakowa w czwartek nie wybrała przewodniczącego i jej obrady zostały odroczone do 5 grudnia, prezydent Majchrowski powiedział, że w środę wieczorem ustalił z radnymi swojego klubu - Przyjaznego Krakowa, że nie będzie wtrącał się w negocjacje. "Urząd jest urzędem, Rada Miasta jest Radą Miasta. Staram się nie wchodzić w te sprawy. Nie będę nic robił w tej sprawie" - podkreślił. Zaznaczył, że jego klub nie jest klubem partyjnym i nie obowiązuje w nim dyscyplina partyjna.

Dodał, że Rada Miasta ma miesiąc na dokonanie wyboru przewodniczącego. "Jesteśmy w trakcie procedowania budżetu, który powinniśmy przyjąć do końca grudnia, co byłoby najlepsze, lub na samym początku stycznia. Jeżeli nie będzie przewodniczącego, który zwołuje kolejne posiedzenia rady, to Regionalna Izba Obrachunkowa przyjmie budżet, który ja przedstawiłem bez poprawek. Ale sądzę, że na sesji 5 grudnia przewodniczący zostanie wybrany" - powiedział Majchrowski.