W poniedziałek nastąpi podpisanie umowy koalicyjnej w sejmiku mazowieckim między Koalicją Obywatelską i PSL - poinformowała rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska. Lider PO na Mazowszu Andrzej Halicki potwierdził, że porozumienie zostanie podpisane.

Zdjęcie Wybory 2018 /Wojciech Stróżyk /Reporter

Milewska poinformowała w niedzielę po południu, że w poniedziałek rano odbędzie się podpisanie umowy koalicyjnej w sejmiku województwa mazowieckiego z udziałem przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Reklama

Halicki pytany, czy Koalicja Obywatelska i PSL finalnie doszły do porozumienia ws. koalicji w sejmiku odparł: "jesteśmy przygotowani na poranne spotkanie, które oznacza już finał tych rozmów, czyli podpisanie porozumienia".

"Spotykamy się wcześniej, ale mamy już uzgodnione szczegóły tej współpracy" - powiedział Halicki.

Dopytywany, czy główną treścią porozumienia jest koalicja Koalicji Obywatelskiej z PSL w sejmiku mazowieckim, zastrzegł: "nie, szerzej trochę podchodzimy do tematu". "Oczywiście, że dotyczy to współpracy w samorządzie, ale to nie jest tylko ten temat" - powiedział Halicki.

W wyborach do sejmiku woj. mazowieckiego 24 mandaty zdobyło PiS, Koalicja Obywatelska - 18, PSL - 8, a Bezpartyjni Samorządowcy - 1. Wyniki oznaczają, że PiS nie będzie miało samodzielnej większości.