Mazurek odpowiada Stefaniakowi: Stracił też kontrolę nad kontem?

Gdyby nie oportunizm szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, działacze tej partii wybraliby współpracę z PiS; dobry program PiS dla wsi byłby mocnym spoiwem współpracy w samorządach - napisała na Twitterze rzeczniczka PiS Beata Mazurek, komentując wcześniejsze słowa rzecznika PSL.

Zdjęcie Beata Mazurek /Andrzej Iwańczuk /Reporter

W sobotę rzeczniczka PiS wyraziła opinię, że PSL staje się kolejną przystawką PO. "PSL po Nowoczesnej staje się kolejną przystawką PO. Marginalizacja i wchłonięcie PSL-u przez Schetynę to tylko kwestia czasu. Ale to dobrze ponieważ nareszcie spadnie maska konserwatyzmu i ukaże się ta prawdziwa twarz liberalizmu. Afery, nieudolne rządy to ich mocne spoiwo" - napisała na Twitterze.

Rzecznik PSL Jakub Stefaniak, proszony przez PAP o komentarz do tych słów, powiedział, że są to "bzdury i frustracja antysamorządowego PiS-u, który nie jest w stanie zbudować z nikim koalicji i z tego powodu próbuje mścić się na całym świecie".

"Zaraz się to skończy tym, że będą mścili się na Polakach" - powiedział Stefaniak.

"Kobieto! Weź się za konkretną robotę"

"Kobieto! Weź się w końcu za jakąś konkretną robotę a nie wyPiSuj głupot na TT. Podatnicy nie po to składają się na Twoją pensję" - napisał też na Twitterze.

"Czy Stefaniak stracił też kontrolę nad kontem? PIS wygrał na wsi" - napisała w niedzielę na Twitterze rzeczniczka PiS. "Pisze pan do kobiety-trochę kultury" - dodała.

W wyborach samorządowych PiS uzyskało samodzielną większość w 6 sejmikach województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Koalicja Obywatelska ma samodzielną większość w jednym sejmiku - województwa pomorskiego. Zakładając możliwość współpracy z ludowcami, koalicja KO i PSL miałaby szansę na rządzenie w sejmikach województw: kujawsko-pomorskiego (18 mandatów na 30), mazowieckiego (26 na 51), warmińsko-mazurskiego (19 na 30) oraz wielkopolskiego (22 na 39).

PiS walczy o koalicje

W piątkowej rozmowie z PAP premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że PiS ma zdolności koalicyjne, bo już teraz powstają koalicje z udziałem tego ugrupowania na różnych poziomach samorządów.

"Naprawdę jesteśmy otwarci na propozycje potencjalnych współkoalicjantów i stosujemy cywilizowane zasady gry, oparte przede wszystkim na ofercie programowej dla mieszkańców danego województwa" - zaznaczył premier.

Z kolei w sobotę lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna i szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdzili wolę współpracy obu partii w regionalnych sejmikach i zadeklarowali otwartość na współpracę z samorządowcami innych ugrupowań poza PiS.