Minister cyfryzacji zapewnia: System ePUAP zadziałał prawidłowo

Minister cyfryzacji Marek Zagórski zapewnił, że system elektroniczny, za pomocą którego można było się dopisać do rejestru wyborców, działał prawidłowo. Wiele osób, które tak zrobiły, skarżyło się, że nie zostały dopisane i nie mogły zagłosować.

Zdjęcie Minister cyfryzacji Marek Zagórski podczas konferencji "Elektroniczne wnioski o wpis do rejestru wyborców – dlaczego część osób nie mogła zagłosować?" /Paweł Supernak /PAP

Minister Marek Zagórski powiedział w radiowej Jedynce, że system ePUAP zadziałał bardzo dobrze. "Wszystkie formularze, które zostały przygotowane zgodnie z prawem i zgodnie z ustaleniami z Krajowym Biurem Wyborczym i ministerstwem spraw wewnętrznych, zostały złożone prawidłowo i dotarły do urzędów gmin’ - zapewnił minister.

Dodał, że urzędy gmin miały trzy dni na sprawdzenie wniosku i dopisanie danej osoby do rejestru wyborców.

"Obywatel powinien zostać niezwłocznie poinformowany o decyzji odmownej. Powstaje pytanie, dlaczego te decyzje nie zostały wydane, a jeśli były odmowne, to dlaczego obywatele nie zostali o tym powiadomieni" - powiedział minister cyfryzacji. Dodał, że jego resort analizuje sytuację.

ePUAP. Wyborcy informowali o błędach

W niedzielę wyborczą o problemach z dopisywaniem do rejestru wyborców przez system ePUAP donosili zarówno użytkownicy portali społecznościowych, jak i media. Przed wyborami samorządowymi wyborcy mieli prawo skierować do właściwej gminy wnioski o dopisanie do rejestru wyborców drogą elektroniczną, jednak system nie dawał możliwości przesłania dokumentów potwierdzających fakt stałego zamieszkiwania w gminie, w której ktoś chciał się dopisać do rejestru. Kodeks wyborczy zakłada, iż organ samorządu ma jedynie 3 dni na sprawdzenie i podjęcie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru.



Problemy z ePUAP zgłaszano także do Ruchu Kontroli Wyborów. osoby, które do spisu wyborców w gminie, w której mieszkają dopisywali się za pomocą tej platformy ePUAP, ale nie mogli przystąpić do głosowania, bo nie było ich na liście, którą z urzędu gminy dostała komisja.

Problemy zgłaszali zarówno ci, którzy dostali z systemu potwierdzenie o dopisaniu ich do listy wyborców, jak i osoby, które takiego potwierdzenia nie dostały, oraz osoby, które decyzję odmowną dostały np. w piątek wieczorem.

"Rząd stworzył iluzję systemu"

Miasto Stołeczne Warszawa winą za problemy z systemem obarczyło rząd.

"Rząd stworzył iluzję systemu, który umożliwia dopisanie się do listy, a nie stworzył do tego odpowiednich warunków w samym systemie i prowadził politykę informacyjną, która mogła wprowadzać w błąd" - podkreślono na oficjalnym profilu miasta na Facebooku.

Do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 34 tys. wniosków o dopisanie do rejestru wyborców, z czego pozytywnie rozpatrzono ponad 27,5 tys. wniosków. "Tylko od środy 17 października do piątku 19 października do Urzędu Miasta Warszawy wpłynęło około 8 tys. wniosków. Większość tych wniosków za pośrednictwem platformy ePUAP" - wskazano.

"Samorządy już kilka miesięcy temu zgłaszały uwagi do PKW, że ustawowy czas na rozpatrzenie wniosków (3 dni) w tym na obowiązkowe stwierdzenie, że dana osoba zamieszkuje na terenie gminy jest niewystarczający. Teraz trzeba znaleźć winnych, najchętniej w pogardzanych samorządach" - napisano.

Jak oceniono we wpisie, zaistniała sytuacja jest skutkiem: "wprowadzanych na kolanie przepisów wyborczych, które następnie były również na kolanie zmieniane", a także niesprawnego działania systemu ePUAP, o czym "informowały kilka miesięcy temu samorządy". Ponadto, problemy z wpisaniem do rejestru - jak oceniono - są skutkiem "przeprowadzonej w ostatniej chwili na potrzeby kampanii wyborczej akcji informacyjnej zainaugurowanej przez ministra rządu Marka Zagórskiego i kandydata Patryka Jakiego".