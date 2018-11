Minister w rządzie PiS: Możemy rządzić do 2031 roku

- Wyniki ostatnich wyborów samorządowych pokazują, że jest duża szansa na to, że PiS będzie rządziło do 2031 roku - uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Celem były sejmiki; przed wyborami mieliśmy jeden sejmik, dzisiaj jest ich sześć - dodała.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz

W rozmowie z wyborcza.pl Emilewicz była pytana, czy wierzy, że PiS będzie rządziło do 2031 roku. "Tak powiedział pan premier, a wyniki ostatnich wyborów samorządowych pokazują, że jest na to duża szansa" - odpowiedziała.

"Jeśli popatrzymy na obóz Zjednoczonej Prawicy, stan radnych sprzed czterech lat - 5300 - został zwiększony do 8300 - to ponad 3 tysiące radnych więcej na wszystkich szczeblach" - podkreśliła, odnosząc się do wyników wyborów.

Dopytywana, dlaczego "PiS poległo w miastach", Emilewicz odpowiedziała: "Cel fundamentalny, o którym wielokrotnie słyszałam podczas Rady Ministrów, to były sejmiki samorządowe".

"Przypomnę, że przed wyborami mieliśmy jeden sejmik, a dzisiaj jest ich sześć, i to samodzielnych. Dodatkowe dwa, w których brakuje jednego głosu, i rozmowy na temat koalicji trwają, a zatem sześciokrotnie została zwiększona skala oddziaływania obozu Zjednoczonej Prawicy na regiony. To jest ten fundamentalny wskaźnik, który może nam powiedzieć o tym, czy uda nam się w przyszłym roku wygrać wybory" - oceniła minister.

Przyznała, że znalezienie klucza do miast "jest dzisiaj pewnie jednym z najważniejszych wyzwań, ale będzie to trudne, a w wielu miejscach, powiedzmy to sobie uczciwie, niemożliwe".

Emilewicz podkreśliła jednak: "Wydaje się, że przy takim poparciu, które dzisiaj uzyskaliśmy, ciężko pracując, możemy spokojnie myśleć o wyborach jesienią przyszłego roku".