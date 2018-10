"Mistrz rozrzutności", "Grzechy Lubawskiego". Anonimowe ulotki w Kielcach

"Nie mam żadnej wątpliwości, że robią to miłośnicy mojego konkurenta w wyborach" - podkreślił prezydent Kielc Wojciech Lubawski, komentując anonimowe ulotki zarzucające mu niegospodarność i rozrzutność. "Byłem obiektem podobnych ataków, dlatego potępiam je" - powiedział PAP Bogdan Wenta.

Zdjęcie Wojciech Lubawski / Lukasz Zarzycki /Agencja FORUM

Podczas wtorkowej konferencji prasowej prezydent Kielc Wojciech Lubawski odniósł się do anonimowych ulotek kolportowanych na kieleckich osiedlach. "Mistrz rozrzutności", "Grzechy Lubawskiego", "Koniec Lubawskiego" - to tylko tytuły niektórych z nich. "Kolportowanie takich anonimów jest dla mnie przestępstwem. Po za tym te materiały są skandalicznie kłamliwe w stu procentach" - zaznaczył włodarz miasta. Dodał, że "nie ma żadnych wątpliwości, że robią to miłośnicy jego konkurenta w wyborach".

Zwrócił się też z apelem do Bogdana Wenty. "Czy pan popiera takie działania niezgodne z prawem. Jeżeli pan nie popiera takich działań, to niech pan powie obywatelom, że się z tym nie zgadza i nie prowadzi kampanii niezgodnej z prawem" - zaapelował Lubawski, który poinformował, że cała sprawa zostanie zgłoszona na policję.

Bogdan Wenta, który w drugiej turze wyborów na prezydenta Kielc zmierzy się z Lubawskim, powiedział PAP, że "nigdy nie popierał tak prowadzonej kampanii".

"Sam byłem obiektem podobnych ataków. Dlatego nie podzielam tego rodzaju sformułowań i akcji, potępiam je. Sam się od tego odcinam, ludzie związani z moim komitetem też" - zapewnił lider stowarzyszenia "Projekt Świętokrzyskie". Dodał, że jeśli prezydent Kielc w całej tej sprawie ma jakieś informacje czy dowody, powinien to zgłosić odpowiednim służbom.

"Walczymy w wyborach, ale szanujmy się. To było dla mnie zawsze myślą przewodnią. Jest trudna kampania, często przekraczająca pewne elementy przyzwoitości. Ja się od takich działań odcinam, podobnie, jak i osoby ze mną związane" - podkreślił Wenta.

W pierwszej turze wyborów na prezydenta Kielc Wenta (KWW Projekt Świętokrzyskie) zdobył 32 913 głosów (37,62 proc.). Na urzędującego od 2002 r. włodarza miasta (KWW Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski) głosowało 25 552 osoby (29,20 proc.).

Druga tura wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta - 4 listopada - odbędzie się tam, gdzie w niedzielnym głosowaniu żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów.