Morawiecki prostuje, Wasserman go broni

"Mateusz Morawiecki jako pierwszy premier w Polsce podniósł problem czystego powietrza do takiej rangi. Dzięki działaniom premiera będzie można realnie rozmawiać o poprawie jakości powietrza" - powiedziała w środę kandydatka Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa Małgorzata Wassermann.

Zdjęcie Małgorzata Wassermann /Łukasz Gagulski /PAP

Wassermann była pytana w środę przez dziennikarzy w Krakowie o sprostowanie premiera, które pojawiło się w środę w krakowskiej prasie. Chodzi o wypowiedź premiera z krakowskiej konwencji PiS, która odbyła się 14 października. Morawiecki, odnosząc się do problemu smogu, powiedział wówczas: "Poprzednicy, w tym ci, którzy rządzili tym miastem (Krakowem), nie zrobili nic lub prawie nic".

Sprostowanie nakazał premierowi zamieścić Sąd Apelacyjny w Krakowie, który uznał we wtorek, że wypowiedź premiera nie była opinią, a sformułowaniem uogólnionym, ale dającym się zweryfikować. Wniosek o sprostowanie złożył w ub. tygodniu w trybie wyborczym prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

"Nieprawdziwe są informacje podane przeze mnie w dniu 14 października 2018 r. podczas spotkania wyborczego komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie o braku działań prezydenta Jacka Majchrowskiego na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie. Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów" - głosi oświadczenie zamieszczone w "Dzienniku Polskim", "Gazecie Krakowskiej" i krakowskiej "Gazecie Wyborczej".

Wassermann powiedziała w środę dziennikarzom, że "liczy się efekt". "Efekt na razie mamy bardzo marny. Nie ma dużej poprawy, a w zasadzie nie ma poprawy powietrza w Krakowie" - zauważyła posłanka PiS.

"I tak jak powiedziałam: wierzę w to głęboko, to Mateusz Morawiecki jako pierwszy premier w Polsce podniósł problem czystego powietrza do takiej rangi. Przeznaczył 100 mld zł, utworzył program i dał narzędzia do tego, aby nie tylko wspomóc Kraków w tej walce, ale wspomóc przede wszystkim jeżeli chodzi o formy oddziaływania na gminy ościenne" - powiedziała kandydatka na prezydenta Krakowa.

Jej zdaniem dzięki działaniom premiera będzie można realnie rozmawiać o poprawie jakości powietrza. Oceniła też, że akcja informacyjna w mieście nt. dofinansowania do wymiany pieców na ekologiczne nie była wystarczająca, nie docierała do wszystkich.