Morawiecki: Z naszym kandydatem Chełm może być perłą Wschodniej Polski

Z naszym kandydatem na prezydenta miasta Jakubem Banaszkiem pokażemy, że Chełm może być perłą Lubelszczyzny i Wschodniej Polski - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Chełmie (Lubelskie). Jego zdaniem, do rządzenia miastem potrzebna jest skuteczność, uczciwość i wiedza.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki, rzecznik PiS Beata Mazurek i Jakub Banaszek podczas spotkania w Chełmie /Wojciech Pacewicz /PAP

Morawiecki odwiedził w sobotę Chełm, aby udzielić poparcia Jakubowi Banaszkowi, kandydatowi PiS do fotela prezydenta miasta, przed drugą turą wyborów samorządowych, które odbędą się 4 listopada. Pierwszą turę wyborów na prezydenta Chełma wygrała urzędująca prezydent Agata Fisz, która uzyskała 43,49 proc. głosów. Banaszek był drugi, z wynikiem 36,73 proc.

"Z Kubą Banaszkiem, z naszym kandydatem pokażemy, że Chełm może być perłą Lubelszczyzny i Wschodniej Polski" - podkreślił szef rządu.

Jak ocenił, Chełm jest pięknym miastem z niewykorzystanym potencjałem. "Wasze podziemia kredowe, które powinny być znane, powinny być podziwiane na całym świecie, (to) niewykorzystana wspaniała atrakcja turystyczna. To jest coś, w co - ja mogę się zobowiązać - że na pewno chcemy zainwestować środki, żeby wypromować tę atrakcję" - mówił Morawiecki.

Premier podkreślił, że w programie i działaniu obecnych władz, ważna jest wiarygodność. "Obiecaliśmy obwodnicę i ta obwodnica jest budowana. Obiecaliśmy drogę S12, drogi lokalne, 10 razy większe wydatki na drogi lokalne w porównaniu do naszych poprzedników" - powiedział szef rządu.

Przekonywał, że "najlepszym gospodarzem" miasta będzie jego współpracownik Jakub Banaszek. Zaznaczył, że do rządzenia miastem "potrzebna jest nie tylko skuteczność, ale też uczciwość i wiedza". Dlatego - jak tłumaczył - tak mocno wspiera program Banaszka. Jak mówił, program ten "związany jest również z tym, żeby powstało tu centrum medyczne, które będzie swojego rodzaju rozsadnikiem różnego rodzaju nowych technologii".

"Skuteczny w walce o lepszą Polskę"

"Dzięki temu powstaną nowoczesne miejsca pracy, o to chodzi, żeby ten rozwój rozlał się po całym kraju, żeby nie dotyczył tylko wielkich miast. Chcemy takiego rozwoju, który będzie tutaj dla Chełma oznaczał wyższe płace, jak najniższe bezrobocie, jak najlepszą infrastrukturę i to jest program naszego kandydata na prezydenta" - powiedział premier.

Szef rządu zwrócił uwagę, że kandydat PiS na prezydenta miasta Jakub Banaszek był jego współpracownikiem; dziękował mu za "wszystko co zrobił, za jego skuteczność w ramach walki o lepszą Polskę". "Zna problemy, procedury, procesy, zna wszystkich ministrów, wie do których miejsc trzeba pójść, żeby walczyć skutecznie o jak najlepsze projekty, programy, o jak najwięcej środków dla Chełma" - mówił premier. "To jest właśnie potrzebne połączenie skuteczności, z uczciwością i z doświadczeniem, takim jakie zebrał nasz kandydat na prezydenta waszego pięknego miasta" - oświadczył Morawiecki zwracając się do mieszkańców Chełma.

Premier o "totalnej koalicji"

Szef rządu zaapelował, aby wszyscy mieszkańcy Chełma, również ci, którzy nie głosowali na PiS, "uczciwie zobaczyli co zrobiliśmy". "Jak skutecznie zwalczyliśmy mafie VAT-owskie, opodatkowaliśmy wielkie międzynarodowe korporacje, podatek od zysków firm wpada dziś do budżetu, a nie gdzieś do rajów podatkowych, a mafie VAT-owskie wyniosły się gdzieś indziej" - mówił Morawiecki, dodając, że w tych działaniach pomagał właśnie Banaszek.

"Wierzę, że taki gospodarz jest dla Chełma potrzebny, przyniesie nowe miejsca pracy, szczęśliwszy Chełm, dumne, wielkie, wspaniałe miasto, pełne bardzo dobrych miejsc pracy, lepiej zarabiających ludzi" - mówił premier.

Morawiecki zwrócił uwagę, że Banaszek "ma przeciwko sobie totalną koalicję". Jak wyjaśnił, jest to "totalna opozycja, która zmieniła się w totalną koalicję". Premier wyraził wątpliwość, "czy o to powinno chodzić w polityce, żeby zjednoczyć się i cementować układy miejskie". Morawiecki zwrócił się do mieszkańców Chełma: "Czy chcecie nowych miejsc pracy, nowych dróg, nowoczesnych, wielkich inwestycji, które gwarantuje Jakub Banaszek?". Przytoczył powiedzenie "na układy nie ma rady", zaznaczając, że - jego zdaniem - "musimy zaradzić tym układom". "Tchnijmy ducha świeżości - nowe propozycje, nowe projekty, nowe programy, rozwój dla Chełma" - wzywał.

Zdaniem premiera, najlepszy czas na zmiany dla Chełma, jest właśnie dzisiaj. Ponieważ, jak ocenił, "już wystarczająco długo (...) w Chełmie różne szanse są zaprzepaszczane".

Według Morawieckiego, należy skorzystać m.in. z położenia geograficznego Chełma. "Chełm ma się pięknie rozwijać, pokazać swoje walory. Władza rządowa, władza wojewódzka, mogą doprowadzić Chełm do wspaniałego stanu" - podkreślił.

"Tak jak dotrzymaliśmy słowa w rządzie, tak dotrzymamy słowa w samorządzie, we współpracy z urzędem marszałkowskim, gdzie (nam) państwo zaufaliście, bo tam wygraliśmy. Władza rządowa, tutaj władza wojewódzka i władza miejska, mogą doprowadzić Chełm do bezprecedensowego, wspaniałego rozwoju, ale do tego jest potrzebny nowy gospodarz" - powiedział Morawiecki.

Mazurek: Tchnie nowego ducha

Do głosowania w drugiej turze wyborów na Banaszka, wezwała wicemarszałek Sejmu, rzeczniczka PiS, Beata Mazurek. "Kuba to młody działacz, który ma rewelacyjną wizję rozwoju Chełma" - powiedziała. "Mamy niepowtarzalną szansę, aby wybrać człowieka, który dzięki swojej pracy będzie miał doskonałe kontakty nie tylko w Warszawie, ale i w Lublinie. Dzięki tym kontaktom, dzięki dobrej współpracy z rządem i samorządem, mamy szanse na to, aby nasze miasto zaczęło się prężnie rozwijać, by było dynamiczne, by ludzie tutaj zostawali, z Chełmem wiązali swoją przyszłość" - dodała Mazurek.

Banaszek powiedział, że w czasie kampanii wyborczej zaprezentował program, który "tchnie nowego ducha gospodarczego w Chełm". Zapewnił, że jeśli zostanie wybrany, to jego prezydentura nie będzie gabinetowa. "Są potrzebne nowe inwestycje, nowe miejsca pracy i dbanie o mieszkańców" - przekonywał.

"Gwarantuję wam, że wasze dzieci, wasze wnuki nie będą z Chełma wyjeżdżać, bo tutaj zrealizuję trzy główne projekty. Miasteczko medyczne, to będzie projekt, który zmieni oblicze Chełma. Pani marszałek zabiega, by pod Chełmem powstała kopalnia. My dotrzymujemy słowa, dotrzymaliśmy w rządzie, dotrzymamy w Chełmie" - zapewnił.

Banaszek ma 27 lat. Jest szefem gabinetu politycznego ministra przedsiębiorczości i technologii, a także doradcą premiera Mateusza Morawieckiego. Pełni też funkcję pełnomocnika wojewody lubelskiego ds. służby zdrowia. Wychował się w Chełmie. Ukończył studia prawnicze na UW oraz kierunek zdrowie publiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Był radnym warszawskiej dzielnicy Ochota. Jest członkiem partii Porozumienie Jarosława Gowina, kandyduje z komitetu PiS.

Agata Fisz funkcję prezydenta Chełma pełni od 2006 r. Jest członkiem SLD, ale kandyduje z własnego komitetu "Postaw na Chełm". Po pierwszej turze wyborów poparcie udzieliła jej Koalicja Obywatelska.