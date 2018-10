​Nieoficjalnie: Monika Jaruzelska z mandatem SLD w Radzie Warszawy

SLD będzie miał jedną przedstawicielkę w Radzie m.st. Warszawy - wynika z nieoficjalnych informacji. Będzie nią Monika Jaruzelska.

Zdjęcie Monika Jaruzelska /Michal Dyjuk /FORUM

Córka gen. Wojciecha Jaruzelskiego, zdobyła jedyny mandat SLD w Radzie m.st. Warszawy - podano na Twitterze.

"Widziałem komisje na Gocławiu, gdzie sama Monika Jaruzelska wygrywała z całą listą PiS" - przekazuje na TT dziennikarz TVN24.

Jaruzelska, która była "jedynką" na liście nie odniosła się jeszcze do sprawy.

W stolicy wciąż trwa liczenie głosów. Miejska komisja wyborcza w Warszawie czeka na ostatnie 51 z 2346 protokołów, które muszą dostarczyć komisje obwodowe. Komisji wojewódzkiej, która liczy głosy w wyborach do sejmiku, brakuje jeszcze 7 protokołów - wynika z najnowszych informacji.

Członkowie miejskiej komisji poinformowali we wtorek wieczorem, że komisje obwodowe wprowadziły do systemu informatycznego już wszystkie protokoły.

Ale w formie papierowej do miejskiej komisji musi trafić jeszcze 51 protokołów do zweryfikowania. Oznacza to, że przedstawiciele jeszcze 17 komisji obwodowych muszą stawić się na Placu Bankowym. Każda komisja przygotowuje 3 protokoły.

Z kolei wojewódzkiej komisji wyborczej brakuje jeszcze 7 protokołów, łącznie musi ich otrzymać 44. Komisja wojewódzka czeka m.in. na protokół z komisji miejskiej, które zlicza część głosów oddanych w wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego.

Przedstawiciele obu komisji zastrzegali, że nie są w stanie podać precyzyjnego terminu, kiedy przedstawią oficjalne wyniki. Podkreślali, że zależy to od czasu, kiedy wpłyną ostatnie protokoły oraz czy nie będzie w nich błędów.