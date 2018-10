Nowy Sącz: Nieoficjalnie Mularczyk i Handzel w drugiej turze

Iwona Mularczyk (kandydatka PiS) oraz bezpartyjny Ludomir Handzel (kandydat Koalicji Nowosądeckiej) zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenta Nowego Sącza - wynika z nieoficjalnych danych Miejskiej Komisji Wyborczej po zliczeniu protokołów z 95 proc. komisji obwodowych.

Zdjęcie Iwona Mularczyk /Piotr Guzik /Agencja FORUM

Iwona Mularczyk otrzymała 10 tys. 373 głosy. Na Ludomira Handzela zagłosowało 9 tys. 435 wyborców.

Reklama

Kandydatka PiS jest żoną posła Arkadiusza Mularczyka (PiS). Wychowała się i mieszka w Nowym Sączu. Jest absolwentką historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zarządzania, psychologii i pedagogiki. Wykonuje zawód nauczyciela i pedagoga w jednej z sądeckich szkół.

Podczas kampanii wyborczej przedstawiła trzy filary swojej wizji Nowego Sącza ujęte w program prorodzinny, program społeczny i program wychowania poprzez sport. Iwona Mularczyk chce położyć nacisk na rozwój miejskich żłobków i przedszkoli. Zapowiadała także stworzenie pięciu centrów aktywizacji, które mają służyć seniorom i rodzinom z małymi dziećmi.

Mularczyk zapowiadała także budowę hali sportowej, stadionu lekkoatletycznego i modernizację stadionu Sandecji.

Ludomir Handzel również rodowity nowosądeczanin jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Był członkiem zarządów spółek m.in. PKP Cargo, ZNTK Nowy Sącz, firmy transportowej NOX - POL i WELCOME Airport Services. Był także członkiem rady nadzorczej PKN Orlen oraz Narodowego Funduszy Inwestycyjnego PROGRESS. Obecnie jest dyrektorem generalnym spółki telekomunikacyjnej TELBESKID.

Już po raz drugi ubiega się o fotel włodarza Nowego Sącza. Cztery lata temu Handzel zmierzył się w drugiej turze wyborów z Ryszardem Nowakiem z PiS i przegrał niewielką liczbą głosów.

Jeśli zostanie prezydentem Nowego Sącza chce wprowadzić Kartę Nowosądeczanina dającą szereg przywilejów mieszkańcom miasta m.in. darmową komunikację miejską i darmowe parkingi. Ma to być pomysł na walkę z korkami i smogiem. Opowiada się za wprowadzeniem darmowych lekcji pływania dla nowosądeckich dzieci oraz darmowej rehabilitacji dla niepełnosprawnych i osób starszych. Chce współpracować z sąsiednimi gminami i doprowadzić do budowy nowej drogi z Nowego Sącza do Brzeska czyli popularnej sądeczanki oraz budowy nowego połączenia kolejowego z Krakowem przez Podłęże - Piekiełko.

Handzel chce odnowić zabytki Nowego Sącza, w tym kamienice przy rynku i tamtejsze podziemia oraz średniowieczny zamek, aby stworzyć nową ofertę turystyczną miasta nad Dunajcem.