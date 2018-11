Ostatni dzień kampanii przed II turą wyborów samorządowych [Na żywo]

Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej przed II turą wyborów samorządowych. W niedzielę mieszkańcy 649 miejscowości będą wybierać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Co na ten ostatni dzień wyborczych zmagań przygotowali kandydaci? Zapraszamy na relację na żywo.

Zdjęcie Wybory, zdj. ilustracyjne /Jacek Dominski/ /Reporter

W pierwszej turze Jacka Majchrowskiego poparło 45,84 proc. głosujących. Małgorzata Wassermann uzyskała 31,88 proc. poparcia.

Reklama

Wassermann zadeklarował również, że "jeżeli mieszkańcy dadzą jej szansę, to mają gwarancję zmian. Skończy się "królestwo deweloperów".

Małgorzata Wassermann także była pytana o problem smogu przez dziennikarza "Rzeczpospolitej" Michała Kolanko. Kandydatka PiS przedstawiła swój pomysł na jego rozwiązanie. "Przede wszystkim trzeba wrócić do 100 proc. dofinansowania do wymiany pieców" - powiedziała. Poza tym, Kraków powinien skorzystać z rządowego programu walki ze smogiem. "Ale skorzystać też w zakresie współpracy z gminami ościennymi w zakresie tego, co umożliwia rząd" - podkreśliła.

Na pytanie o to, w jaki sposób walczył ze smogiem, Majchrowski odpowiedział, że wprowadził 100 proc. ekologiczną komunikację miejską. "Gdy idzie o wymianę pieców, zlikwidowaliśmy ich tylko od 2014 22 tysiące. Na koniec roku pozostanie jeszcze ok. 4 tysięcy do likwidacji. Do tego jako jedyne miasto mamy program osłonowy, dzięki któremu najubożsi dostają wyrównanie różnicy kosztów pomiędzy ogrzewaniem węglowym a ekologicznym" - powiedział.



Majchrowski podkreślił, że miasto podjęło również decyzje dotyczące bezpłatnych odbiorów odpadów zielonych, w ramach których mieszkańcy po skoszeniu trawy lub zbiorze liści mogą oddać je MPO, zamiast spalać je w ogródku.

Majchrowski był pytany przez Jacka Nizinkiewicza m.in. o słowa kandydatki PiS, która zapowiedziała, że jeżeli zostanie wybrana, zlikwiduje smog w 2-3 lata. Zdaniem Majchrowskiego są to "typowe hasła kampanijne".

W ostatnim dniu kampanii wywiady z kandydatami na prezydenta Krakowa Jackiem Majchrowskim i Małgorzatą Wassermann opublikowała "Rzeczpospolita".



Do urn pójdą m.in. mieszkańcy pięciu miast wojewódzkich, w których nie wybrano prezydenta w pierwszej turze: Gdańska, Krakowa, Kielc, Olsztyna i Szczecina.



II tura wyborów odbędzie się w 649 gminach i miastach, tam gdzie w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.