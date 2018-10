Patryk Jaki rezygnuje z członkostwa w Solidarnej Polsce

Po sześć pytań do każdego z kandydatów i 45 sekund na odpowiedź - tak wygląda debata, w której bierze udział 14 kandydatów na prezydenta stolicy. Można ją oglądać w trzech telewizjach: Polsat News, TVP Info i TVN24. Na początku debaty Patryk Jaki zapowiedział rezygnację z członkostwa w Solidarnej Polsce, by odpartyjnić samorząd. Zaproponował także wystąpienie z partii Rafałowi Trzaskowskiemu. - Jaki wstydzi się swojej partii - ocenił Rafał Trzaskowski.

Jaki: Nie jest prawdą, że warszawiakami są tylko ci, którzy od urodzenia płacą tu podatki. Każdego dnia ktoś może powiedzieć "ja będę warszawiakiem".

Trzaskowski: Warszawa jest absolutnie dla wszystkich. Ważne jest płacenie podatków na miejscu. Patryk Jaki robi to dopiero od roku.

Ikonowicz: Chcemy wybudować 5 tys. mieszkań komunalnym, aby młodzi zakładali rodziny tutaj, a nie w Hamburgu.



Do kogo kandydaci kierują swój program wyborczy? Do rodzimych warszawiaków, czy przyjezdnych? Jan Śpiewak: Do Warszawy zjeżdżają ludzie z całego kraju i to jest wspaniałe. Mieszkańcami Warszawy są ludzie, którzy tu płacą podatki.



Jaki: Smog jest ważnym problemem. Winę ponoszą "kopciuchy", polityka przestrzenna oraz korki.

Według Justyny Glusman powodem smogu są piece i samochody. - Są trzy auta na jedno miejsce do parkowania. Czy jest możliwe zapewnienie parkingów na każdego? Nie. Ale można nie pozwolić na wjazd wszystkich aut do centrum - mówi Glusman.



Jan Śpiewak: Mamy tragiczny stan powietrza w Warszawie. Winę za to ponosi PO.



Trzaskowski: Problem smogu jest poważny. Będziemy kontynuować wymianę pieców i podłączanie do sieci cieplnej i gazowniczej.



- Cała walka ze smogiem jest wymysłem po to, aby zmusić ludzi do opalania gazem. Żadnego smogu nie ma. Ale jeśli zostanę prezydentem Warszawy to poproszę Zielonych, aby mi znaleźli smog i dzięki temu dostanę od rządu pieniądze - mówi Janusz Korwin-Mikke.



Kandydaci mówią o smogu. Rozenek podkreśla, że mnóstwo Polaków umiera przez smog. - My postawimy na termomodernizację budynków, wymianę pieców - mówi.



Janusz Korwin-Mikke: Nie dopuszczę do marszu homoseksualistów ani zoofilów. Miejsce na te sprawy jest w łóżku.

Patryk Jaki zapowiada hołdowanie zasadom wolności i chce zgodzić się na manifestacje zarówno dla lewicy i prawicy. - Warszawa musi być światową stolicą wolności - mówi.

Jaki: Samorząd nie może być ideologiczny tylko pragmatyczny. Jeśli zostanę prezydentem Warszawy nie wezmę udziału w Marszu Równości, ani żadnym innym. Rządzenie miastem polega na koncentrowaniu się na sprawach praktycznych, takich jak np. budowa metra.



Kandydaci rozmawiają o marszu wolności: - Wszystko musi być w granicach prawa. Gdybym był prezydentem pozwoliłbym, by ci, którzy mieli ochotę, brali udział w manifestacjach, nawet jakbym sam nie wziął w nich udziału - mówi Jakub Stefaniak.

Janusz Korwin-Mikke broni praw kierowców aut: - Tych ludzi się gnębi, bo urzędnicy jeżdżą do pracy autobusami - mówi.



Andrzej Rozenek: Od wielu lat rządzi w stolicy prawica i przez to zabrakło wrażliwości społecznej. Dopiero lewica u władzy może coś zmienić na lepsze.

Trzaskowski: Rozumiem, że Patryk Jaki tak wstydzi się swojej partii, że chce z niej występować i jestem w stanie to zrozumieć.

Patryk Jaki poinformował, że składa rezygnację z członkostwa w swojej partii. To samo zaproponował swojemu kontrakandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu.



- Chcę zaproponować nową jakość; tu jest moja rezygnacja z członkostwa w partii, do której należę, Solidarnej Polski; chciałabym zaproponować prawdziwą prezydenturę bezpartyjną - mówił.



Rafał Trzaskowski: Chodzi o to, aby lepiej się żyło. Ostatnie lata były korzystne dla miasta, ale i tak należy przełożyć wajchę i ulepszyć miasto.

Jan Śpiewak: Teraz jest czas na inwestowanie w jakość życia mieszkańców. Chodzi mi o smog, ławki na ulicach.



Kandydat Jan Potocki twierdzi, że nie zostało "nic zrobione i że należy zakończyć "dziką reprywatyzację". Jego zdaniem komisja do tej pory nic pozytywnego nie zrobiła. - Nie możemy pozwolić, by tak było dalej - mówi.

O fotel prezydenta Warszawy ubiega się aż 14 kandydatów. Hanna Gronkiewicz-Waltz rządziła stolicą przez ostatnie 12 lat, ale nie startuje w najbliższych wyborach samorządowych.



Kandydują: Rafał Trzaskowsk (Koalicja Obywatelska), Patryk Jaki (PiS) , Jan Śpiewak (Wolne Miasto Warszawa), Jacek Wojciechowicz (kandydat niezależny), Andrzej Rozenek (SLD), Marek Jakubia (Kukiz'15), Jakub Stefaniak (PSL) , Piotr Ikonowicz (kandydat Ruchu Sprawiedliwości Społecznej), Justyna Glusman (kandydatka ruchów miejskich), Sławomir Antonik (kandydat Bezpartyjnych), Janusz Korwin-Mikke (kandydat partii Wolność), Krystyna Krzekotowska (kandydatka Światowego Kongresu Polaków), Paweł Tanajno (kandydat komitetu Odkorkujemy Warszawę, Rigcz, Tanajno, Hawajska +), Jan Zbigniew Potocki (kandydat komitetu II Rzeczpospolita Polska).