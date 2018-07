Paweł Śpiewak: Zagłosuję na syna

Rafał Trzaskowski "słabo się nadaje", a Patryk Jaki to "analfabeta z wyższym wykształceniem" - powiedział w wywiadzie udzielonym "Wprost" Paweł Śpiewak, ojciec Jana Śpiewaka, kandydata na prezydenta stolicy porozumienia Wygra Warszawa.

Jak zaznaczył Śpiewak, jest dumny z syna, który kandyduje na prezydenta stolicy. "Jan wykazał się wielką odwagą, angażując się w aferę reprywatyzacyjną w Warszawie. A to nie jest tania odwaga. Ludzie ginęli z powodu reprywatyzacji. Zrobił na mnie wielkie wrażenie, walcząc samotnie przeciw zorganizowanemu systemowi korupcji w mieście, gdy PO ani PiS nie potrafiły odnieść się do tej sprawy" - ocenił.

Zapewnił, że będzie głosował na Jana Śpiewaka nie dlatego, że ten jest jego synem, ale dlatego, że - jak twierdzi - Polsce potrzeba generalnej zmiany elit. "Życzę mojemu synowi, żeby przygotował się do następnego etapu politycznego, czyli powołania nowej siły politycznej. Bo to jest jedyna szansa, że coś się w Polsce zmieni" - podkreślił Śpiewak. Jego zdaniem, jest to trudne, ponieważ jego współpracownicy z poprzednich wyborów "okazali się takimi samymi cwaniakami jak ci z PiS i PO". "Okazuje się, że nie trzeba należeć do partii politycznej, żeby zachowywać się jak dawni funkcjonariusze partyjni" - zaznaczył.

Zapytany przez dziennikarza, czy inni kandydaci na prezydenta Warszawy, Patryk Jaki (PiS) i Rafał Trzaskowski (PO), uznali jego syna za "kolaboranta tej drugiej strony", Śpiewak odpowiedział, że "powinni jeszcze dodać do kompletu, że jest wrednym syjonistą i współpracuje z wywiadem wenezuelskim". "Obaj ci politycy wygadują głupstwa z bezsilności. To jest dowód, że radykalizm polityczny sprzyja zawężeniu horyzontów umysłowych" - ocenił.

Zdaniem Śpiewaka, Rafał Trzaskowski "lepiej się czuje w towarzystwie książek i dyplomatów niż zwykłych warszawiaków". "Słabo się nadaje na prezydenta Warszawy" - ocenił. "Jaki robi wrażenie analfabety z wyższym wykształceniem" - dodał.

Jan Śpiewak jest szefem stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, zasiada obecnie w radzie dzielnicy na warszawskim Śródmieściu. W latach 2014-2016 był liderem stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Jest znany z zaangażowania m.in. w nagłaśnianie afery reprywatyzacyjnej. W czasie, kiedy kierował MJN, organizacja ta stworzyła i opublikowała w internecie tzw. Warszawską Mapę Reprywatyzacji - interaktywną grafikę, na której znajduje się 29 nazwisk osób, które - według MJN - brały udział w kontrowersyjnych zwrotach nieruchomości w Warszawie, ich wzajemne relacje oraz nieruchomości, z którymi mają powiązania. Śpiewak jest też autorem poświęconej kulisom afery reprywatyzacyjnej książki "Ukradzione miasto".

9 lipca potwierdził swój start w wyborach na prezydenta stolicy; poprze go komitet Wygra Warszawa utworzony przez WMW, Partię Razem, Inicjatywę Polska i Zielonych.