PiS zyskało większość w sejmiku województwa śląskiego. Do Porozumienia programowego prawicy dołączył radny Wojciech Kałuża - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. - Moją partią jest Śląsk, wyborcy oczekują skuteczności, stąd moja decyzja o wsparciu dobrego programu dla Śląska - powiedział podczas konferencji prasowej w Katowicach Kałuża, który przesądził o większości w sejmiku dla PiS.

Zdjęcie Wybory /Adam Staśkiewicz /East News

Dworczyk poinformował o podpinaniu deklaracji programowej dla Śląska na Twitterze. Zamieścił też tekst podpisanej deklaracji. Wynika z niej, że występujący w imieniu Prawa i Sprawiedliwości Dworczyk, a także Grzegorz Tobiszowski wstępujący w imieniu Rady Regionalnej PiS na Śląsku podpisali porozumienie programowe z Wojciechem Kałużą.

Reklama

"Moją partią jest Śląsk" - oświadczył Wojciech Kałuża, były wiceprezydent Żor i żorski radny, który startował do sejmiku z list Koalicji Obywatelskiej. Poparło go 25,1 tys. wyborców.



"Oczekują ode mnie skuteczności, stąd moja decyzja o wsparciu dobrego programu, dobrych rozwiązań dla Śląska" - dodał



Wojciech Kałuża to radny, który startował z listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Śląskiego.

Sygnatariusze porozumienia napisali, że "w poczuciu odpowiedzialności za Śląsk i jego rozwój społeczno-gospodarczy deklarują chęć współpracy w obszarach strategicznych dla regionu. Strony umowy gwarantują współdziałanie i wspieranie się w realizowaniu najważniejszych celów deklaracji".

"Głównym celem zawartej umowy jest budowanie i planowanie działań na poziomie regionalnym w oparciu o idee równomiernego rozwoju gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności" - zadeklarowali.

W październikowych wyborach PiS uzyskało 22 mandaty. Koalicja Obywatelska zdobyła 20 mandatów, SLD wprowadziło 2 radnych, a PSL - 1 (regionaliści nie są reprezentowani).Jeszcze we wtorek przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego poinformowali o zawarciu umowy koalicyjnej w Sejmiku Województwa Śląskiego.

Jak poinformował podczas wtorkowego briefingu w Katowicach szef śląskiej Platformy Obywatelskiej i marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa, przewidziany w umowie koalicyjnej podział miejsc w przyszłym zarządzie woj. śląskiego przewiduje po dwa miejsca dla KO i SLD oraz jedno dla PSL.

W poprzedniej, piątej kadencji samorządu województwem śląskim rządziła koalicja: PO, PSL, SLD oraz Śląskiej Partii Regionalnej.