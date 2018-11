PKW podała frekwencję na godzinę 12:00

- Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych według stanu na godz. 12 wyniosła 15,61 proc. - poinformował szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński na konferencji prasowej, która odbyła się w niedzielę o godz. 13.

Zdjęcie Głosowanie w jednej z komisji wyborczych w Szczecinie / Marcin Bielecki /PAP

"Informuję, że w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, według stanu na godz. 12, w dniu 4 listopada 2018 r. liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach (...) wyniosła 9 mln 486 tys. 846 osób; wydano karty do głosowania 1 mln 481 tys. 178 osobom uprawnionym, co stanowi 15,61 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach" - powiedział Hermeliński na konferencji prasowej.

Jak zaznaczył, dane te opierają się na informacjach z 7682 z 7687 obwodowych komisji wyborczych.