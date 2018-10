PO rozpoczęło akcję "Kłamstwa Morawieckiego - kolejny Konwój Wstydu"

Konferencją prasową europoseł Elżbiety Łukacijewskiej i posłanki Joanny Frydrych z PO rozpoczęła się w Sanoku (podkarpackie) akcja "Kłamstwa Morawieckiego - kolejny Konwój Wstydu". "To nie kampania wyborcza; to jest kampania informacyjna" -zaznaczyła Łukacijewska.

Zdjęcie Joanna Frydrych /Grzegorz Bukala /Reporter

"Chcemy zaapelować głównie do wyborców PiS, aby przemyśleli kim jest ta władza. Za kim jest Mateusz Morawiecki" - podkreśliła Łukacijewska. Jej zdaniem wyborcy, "nie usłyszą tego w mediach publicznych, nie usłyszą tego w radiu publicznym, nie zobaczą tego telewizji publicznej, telewizji - można powiedzieć - PiS". "Pan premier Morawiecki tak naprawdę oszukuje i kłamie Polaków" - uważa europosłanka.

Reklama

Według niej, "Mateusz Morawiecki nie jest człowiekiem, który dobrze życzy Polakom". "On uważa, że jest ponad Polakami, że Polacy są naiwni, że można im wcisnąć wszystko. Co innego mówi w kampanii wyborczej, a co innego mówi gdy nie wie że jest nagrywany, albo gdy nie ma wokół niego dziennikarzy" - stwierdziła Łukacijewska.

W podobnym tonie wypowiadała się Joanna Frydrych. "Mateusz Morawiecki ma dwie twarze. Jedną te prawdziwą z restauracji "Sowa i Przyjaciele", gdzie każe pracować Polakom za miskę ryżu, a wtedy gospodarka będzie lepsza, gdzie załatwia pracę swojemu koledze. A drugą twarz - tę na potrzeby kampanii, tę właśnie dla zmylenia obywateli - prezentuje teraz" - powiedziała posłanka.

Frydrych zaapelowała, żeby premier Morawiecki podał się do dymisji. "W skali Europy nie było takiej sytuacji, gdzie zmuszony prawomocnym wyrokiem do sprostowania premier nadal pozostawałby na stanowisku" - zauważyła.

Konferencja prasowa PO odbyła się na tle lawety z billboardem, na którym umieszczono zdjęcia i cytaty wypowiedzi premiera Morawieckiego i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

Przy fotografii premiera widnieje cytat: "Jak ludzie ci zapier...ją za miskę ryżu(...)to wtedy gospodarka cała się odbudowała". Obok podobizny prezesa PiS umieszczono: "Nie możemy pozwolić na to, żeby społeczeństwo miało wiedzieć, że my kłamiemy".

Według organizatorów akcji, pierwsza wypowiedź ma pochodzić z taśm nagranych w restauracji "Sowa i Przyjaciele", a druga z regionalnej konwencji PiS w Łodzi.

Łukacijewska poinformowała, że billboard do piątku na Podkarpaciu pojawi się m.in. w Stalowej Woli, Krośnie, Rzeszowie, Mielcu i Tarnobrzegu.