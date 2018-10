Podlaskie: Nikitorowicz zrezygnował z mandatu do sejmiku

Komisarz wyborczy wygasił w środę mandat radnego podlaskiego sejmiku nowej kadencji Zbigniewa Nikitorowicza, startującego z listy Koalicji Obywatelskiej. Nikitorowicz sam zrezygnował z mandatu, bo chce kontynuować pracę na stanowisku zastępcy prezydenta Białegostoku.

Po wygaszeniu mandatu osoba, której postanowienie dotyczy, formalnie ma 7 dni na zaskarżenie takiej decyzji do sądu administracyjnego. Dopiero wówczas komisarz wyborczy będzie mógł wskazać osobę, która wejdzie do sejmiku w miejsce rezygnującego. To osoba z kolejnym wynikiem z tej samej listy.

Zbigniew Nikitorowicz jest szefem Platformy Obywatelskiej w mieście; do sejmiku startował z drugiego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu białostockim. Zdobył blisko 6,9 tys. głosów co dało mu czwarty wynik na tej liście i mandat.

Jak powiedział w środę PAP, złożył rezygnację z mandatu radnego sejmiku, bo dostał rekomendację Platformy Obywatelskiej i propozycję prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, by dalej sprawować funkcję zastępcy prezydenta. Dodał, że "kolizją prawną" byłoby bycie zastępcą prezydenta i radnym sejmiku, musiał więc dokonać wyboru.

Nikitorowicz zaznaczył, że zostaje na stanowisku zastępcy prezydenta, bo pełniąc tę funkcję może zrobić "więcej" dla miasta i jego mieszkańców, niż w sejmiku, gdzie Koalicja Obywatelska będzie w opozycji. Przez ponad dwie kadencje PO tworzyło w sejmiku koalicję większościową z PSL; tym razem radni PiS mają w 30-osobowym sejmiku 16 mandatów i mogą rządzić samodzielnie.

Radnym w jego miejsce zostanie najprawdopodobniej Jarosław Dworzański, w przeszłości marszałek województwa i przewodniczący sejmiku. Dworzański miał piąty wynik na liście Koalicji Obywatelskiej, zdobył blisko 4,4 tys. głosów. Gdyby jednak mandatu nie przyjął, wskazana będzie kolejna osoba z listy KO.

Podobna sytuacja będzie miała miejsce w Radzie Miasta Białystok. Mandat radnego z listy Koalicji Obywatelskiej uzyskał bowiem prezydent Truskolaski. Po jego formalnej rezygnacji pierwszy na liście do zajęcia miejsca w radzie będzie Rafał Grzyb, piłkarz Jagiellonii Białystok, który uzyskał w tym samym okręgu kolejny wynik wyborczy.