Prezes PSL ostro o "kłamstwach Morawieckiego"

"Gdybyśmy chcieli składać pozwy przeciwko kłamstwom premiera Mateusza Morawieckiego, to nie starczyłoby dni w kampanii" - powiedział w piątek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do złożonego przez PiS pozwu w trybie wyborczym przeciwko ludowcom.

Zdjęcie Przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (C) oraz kandydat na prezydenta Warszawy Jakub Stefaniak (P) / Jakub Kamiński /PAP

W piątek przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski poinformował na Twitterze, że jego ugrupowanie złożyło pozew w trybie wyborczym przeciwko PSL "za kłamstwa o premierze Mateuszu Morawieckim". Chodzi o materiały, w których ludowcy oskarżają PiS i Morawieckiego m.in. o podniesienie wieku emerytalnego rolnikom.

Reklama

Kosiniak-Kamysz w piątek na konferencji prasowej w Kielcach poinformował, że jego ugrupowanie nie otrzymało jeszcze pozwu, natomiast - jak przyznał - "każdy ma do tego prawo".

Odnosząc się do kwestii wieku emerytalnego rolników, podkreślił, że za rządów PSL wynosił on 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. "Jak rządzi PiS, to jest 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Składaliśmy wnioski o przedłużenie tych uprawnień, które wynegocjowaliśmy, PiS je odrzuca" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Przedmiot pozwu

W materiale wyborczym pochodzącym i sfinansowanym przez PSL, który ukazał się w jednym z ogólnopolskich dzienników, w dwóch kolumnach zatytułowanych "Morawiecki vs. Kosiniak-Kamysz" zestawiono stwierdzenia dotyczące PiS, którego skrót rozwinięto jako "Pazerni i Skąpi" oraz PSL, które opisano jako "Potrafią Służyć Ludziom". Zestawiono także wizerunki Morawieckiego i Kosiniaka-Kamysza.

W kolumnie PiS opatrzonej wizerunkiem premiera napisano m.in: "Podniósł wiek emerytalny rolnikom. Od 1 stycznia 2018 r. skazał rolników na pracę do śmierci"; "Wyprzedawał polską ziemię obcokrajowcom. Ponad 1000 hektarów trafiło w obce ręce w samym tylko 2017 roku rządów PiS"; "Chce, żeby Polacy zapierd... za miskę ryżu"; "Dorobił się na krzywdzie Frankowiczów, którzy dziś toną w długach"; "Pół miliarda dla hrabiów Czartoryskich".

Z kolei w kolumnie ze zdjęciem Kosiniaka-Kamysza napisano: "Zagwarantował rolnikom wcześniejsze emerytury. W wieku 55 lat (kobiet) i 60 lat (mężczyźni)"; "Zabezpieczył ustawą polską ziemię przed obcymi"; "Walczy o emeryturę bez podatku. Zebrał 140 tysięcy podpisów pod projektem ustawy"; "Służył jako wolontariusz na Światowych Dniach Młodzieży. Leczył pielgrzymów"; "Nie pozwoli odwrócić reformy rolnej".