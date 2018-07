Prezydent Rzeszowa kandydatem Koalicji Obywatelskiej na kolejną kadencję

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, rządzący miastem od 2002 r., jest wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na kolejną kadencję - poinformowali w poniedziałek w Rzeszowie szefowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer.

Zdjęcie Tadeusz Ferenc /Grzegorz Bukala /Reporter

W poniedziałek w Rzeszowie PO i Nowoczesna oraz Krajowa Partia Emerytów i Rencistów zawiązały Koalicję Obywatelską na Podkarpaciu.

"Dzisiaj wszyscy staramy się dowieść, że niemożliwe jest możliwe, że można w Polsce budować koalicję, można się porozumieć, budować to, co wspólne, tego szukać, a nie kłócić się, pogrążać w sporach. Dlatego jesteśmy tu wszyscy razem deklarując, że ta koalicja ciągle jest otwarta, ciągle ją będziemy budować, do zgłoszenia list, do ostatniego dnia kampanii wyborczej. Chcemy być razem, chcemy walczyć o Podkarpacie naszych marzeń, o Podkarpacie, na które zasługują mieszkańcy tego regionu" - mówił w Rzeszowie Schetyna.

Szefowa Nowoczesnej zauważyła, że będą to pierwsze wybory, w których "na przeciwko Zjednoczonej Prawicy stanie blok, jakim jest Koalicja Obywatelska". "Blok zbudowany przez partie obecnej opozycji parlamentarnej, które nie godzą się na to, że musimy być skazani na rządy PiS. Jeżeli chcemy zwyciężać, musimy nauczyć się współpracować, nauczyć się budować coś ponad podziałami. I tu na Podkarpaciu pokazujemy, że można budować szerzej" - zaznaczyła Lubnauer.

Przypomniała, że wcześniej w poniedziałek Nowoczesna i PO zawiązały Koalicję Obywatelską we Wrocławiu i spotkały się z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim.

Jej zdaniem, jeżeli jest możliwe zwycięstwo w Rzeszowie, gdzie od wielu lat rządzi Ferenc, który - jak mówiła - "jest świetnym gospodarzem", to również na całym Podkarpaciu możliwe jest zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej. "Wcale nie jest powiedziane, że w wyborach musi koniecznie zwyciężać PiS. Możemy pokazać, że od naszej determinacji, naszej woli i naszej zdolności do porozumienia i naszej zdolności do przekonania Polaków jest możliwa zmiana, lepsza zmiana. Tą lepszą zmianę dla Polski przyniesie Koalicja Obywatelska" - przekonywała Lubnauer.

Zapewniła, że podobnie jak w Krakowie Jacek Majchrowski, tak i w Rzeszowie prezydent Tadeusz Ferenc może liczyć na szerokie wsparcie nie tylko Koalicji Obywatelskiej.

"Oznacza to jedno - że można współpracować, można to robić dla dobra Polski i można dzięki temu osiągać sukces" - mówiła szefowa Nowoczesnej.

Ferenc: Czuję się mocniejszy

Ferenc wyraził zadowolenie, że wspierają go zarówno PO, jak i Nowoczesna. "Jest to duże wsparcie. Czuję się mocniejszy" - mówił na wspólnym briefingu prasowym.

"Rzeszów ma być dużym miastem, mocnym miastem; musi wpływać na to, co się dzieje na Podkarpaciu, by Podkarpacie się rozwijało, wpływać również na całą Polskę" - dodał.

Lubnauer podkreślała, że chodzi o to, aby wykorzystać "ten potencjał, który tkwi w Rzeszowie i w całym regionie" i starać się pokazać, że można zarządzać inaczej. "Żebyśmy stworzyli Koalicję Obywatelską, która pokazuje, jak ważne są samorządy. Dla Nowoczesnej zawsze samorządność, otwartość, wolność były bardzo ważnymi wartościami. Dlatego Nowoczesna zdecydowała, że w tych wyborach trzeba postawić na współpracę, na projekt, który jest nową jakością w polskiej polityce" - zaznaczyła liderka Nowoczesnej.

Schetyna ocenił, że Podkarpacie jest szczególnym i ważnym miejscem na mapie Polski, ale także trudnym dla obu ugrupowań: dla Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej.

"Wszyscy, którzy kochają swoje miasta, regiony, nasze małe ojczyzny, musimy sobie zdawać sprawę, że właśnie współpraca jest kluczem i odpowiedzią na to, co dzisiaj chce zafundować nam partia rządząca: centralizm, zabranie kompetencji, ograniczanie władzy, wprowadzanie złych emocji. Dzisiaj my musimy odpowiedzieć na to tym, co buduje wspólnotę" - mówił szef PO.

78-letni kandydat

Ferenc urodził się w 1940 r. w Rzeszowie. Jest ekonomistą. Pracę zaczynał w 1956 r. jako robotnik w rzeszowskiej WSK. Potem był m.in. zastępcą dyrektora firmy transportowej, dyrektorem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, wreszcie prezesem największej w mieście spółdzielni mieszkaniowej.

Ma bogatą przeszłość polityczną. Od połowy lat 60. XX wieku do rozwiązania był członkiem PZPR. Później wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W latach 1994-2001 sprawował mandat radnego Rzeszowa.

Dwukrotnie bezskutecznie zabiegał o miejsce w Senacie - w 1997 r. z listy SLD i w 2011 r. startując z własnego komitetu wyborczego, choć był wówczas popierany przez SLD i Polskie Stronnictwo Ludowe. Natomiast z powodzeniem rozstrzygnął elekcję do Sejmu w 2001 r.; o mandat poselski ubiegał się wtedy z listy SLD-UP. Posłem był niewiele ponad rok.

W nadchodzących wyborach na prezydenta Rzeszowa kontrkandydatem Ferenca będzie popierany przez Zjednoczoną Prawicę poseł PiS Wojciech Buczak.