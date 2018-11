Przyszły prezydent Ostrołęki: Będę rozmawiał także z PiS

Przyszły prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik zadeklarował, że w rozmowach o współpracy w radzie miasta będzie starał się porozumieć z każdym z reprezentowanych tam ugrupowań, także z PiS. Zapowiedział też, że na stanowisko wiceprezydenta powoła Macieja Kleczkowskiego – byłego radnego PO.

Zdjęcie W drugiej turze wyborów prezydenta Ostrołęki Łukasz Kulik wygrał z obecnym włodarzem miasta kandydatem PiS Januszem Kotowskim /Andrzej Hulimka /Reporter

Kleczkowski przez dwie ostatnie kadencje był miejskim radnym związanym z Platformą Obywatelską. We wrześniu ogłosił, że przystępuje do komitetu Kulika, by wspólnie z nim ubiegać się o poparcie ostrołęczan w wyborach samorządowych. W październikowym głosowaniu do rady miasta uzyskał trzeci wynik spośród wszystkich kandydatów.

Kulik we wtorkowej rozmowie z PAP przyznał, że prowadzi już rozmowy z ugrupowaniami, które wprowadziły przedstawicieli do Rady Miasta Ostrołęki.

"Z inicjatywą wyszedłem dotychczas do przedstawicieli Naszej Ostrołęki, Platformy Obywatelskiej i ruchu Bezpartyjne Miasto" - wymienił. Zapewnił też, że rozmowy będą przeprowadzone także z PiS. "Hasło naszego komitetu to 'Ostrołęka dla wszystkich', i to chcę realizować. Takie rozmowy również będą przeprowadzone z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości" - zapewnił Kulik.

PiS w tegorocznych wyborach samorządowych wprowadziło do 23-osobowej rady miasta ośmiu przedstawicieli. Komitet Nasza Ostrołęka uzyskał pięć mandatów, ruch Łukasza Kulika - Ostrołęka dla Wszystkich - cztery, a Koalicja Obywatelska oraz ruch Bezpartyjne Miasto po trzy mandaty.

W kończącej się kadencji PiS miało jedenaście mandatów, komitet Nasza Ostrołęka pięć, zaś Platforma Obywatelska trzy. Trzech radnych miało także Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, które dotychczas było koalicjantem PiS, a w nadchodzącej kadencji nie będzie miało swojego przedstawiciela. Jeden mandat w radzie miasta należał do komitetu Ostrołęka dla Wszystkich - radnym był Kulik.

Kulik zapytany kogo typowałby na stanowisko przewodniczącego rady miasta odpowiedział, że "ma nadzieję, iż będzie to osoba poparta przez zdecydowaną większość radnych, także przedstawicieli PiS, a nazwisko kandydata padnie po rozmowach z pozostałymi komitetami".

W drugiej turze wyborów prezydenta Ostrołęki, Kulik rywalizował z obecnym włodarzem miasta, kandydatem PiS Januszem Kotowskim, który urząd prezydenta sprawuje od 2006 r.

Kulik w niedzielnych wyborach zdobył 14898 (64,49 proc.) głosów, Kotowski zaś - 8202 (35,51 proc.). Kandydaci w dogrywce wyborów na prezydenta Ostrołęki spotkali się po raz drugi. Podczas wyborów samorządowych w 2014 roku Kotowski wygrał z Kulikiem stosunkiem głosów 8562 do 7410.