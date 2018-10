PSL o koalicji z PiS: Sąsiad negocjuje z sąsiadem

W sprawie niezawiązywania koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, odnosiliśmy się przede wszystkim do sejmików wojewódzkich - powiedziała w poniedziałek PAP wiceszefowa PSL Urszula Pasławska.

Zdjęcie Konwencja wyborcza PSL /Mateusz Grochocki /East News

PiS i PSL zawiązały koalicję w radzie powiatu chełmskiego (lubelskie). Jak podkreślali przedstawiciele obu partii, to kontynuacja dalszej, zgodnej współpracy.

Pasławska proszona przez PAP o komentarz w tej sprawie powiedziała, że w radach powiatów "sąsiad negocjuje z sąsiadem, a nie liderzy polityczni". "My odnosiliśmy się przede wszystkim do sejmików (wojewódzkich - PAP). Oczywiście wskazanie było takie, że rekomendujemy koalicje, czy wskazujemy kierunek, natomiast odnosiliśmy się tylko i wyłącznie do sejmików i za każdym razem to było powtarzane" - wyjaśniła posłanka PSL.

W zeszłą środę odbyło się spotkanie Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL w sprawie wyborów samorządowych. Po spotkaniu marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas oświadczył, że PSL nie wejdzie w koalicję z PiS w sejmikach wojewódzkich i że jest to jednolity głos dla całego Stronnictwa.

W niedzielnych wyborach samorządowych PiS uzyskało samodzielną większość w 6 sejmikach województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Koalicja Obywatelska ma samodzielną większość w jednym sejmiku - województwa pomorskiego. Zakładając możliwość współpracy z ludowcami, koalicja KO i PSL miałaby szansę na rządzenie w sejmikach województw: kujawsko-pomorskiego (18 mandatów na 30 wszystkich), mazowieckiego (26 na 51), warmińsko-mazurskiego (19 na 30) oraz wielkopolskiego (22 na 39).

W województwach lubuskim i zachodniopomorskim zbudowanie większości koalicyjnej będzie zależało od decyzji radnych SLD i Bezpartyjnych Samorządowców, a w woj. opolskim - od radnych mniejszości Niemieckiej. Z kolei w sejmiku woj. śląskiego - od decyzji radnych SLD, a w woj. dolnośląskim - od Bezpartyjnych Samorządowców i KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska.