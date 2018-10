Radny z PiS posłem PO?

Wejście do sejmiku województwa dolnośląskiego posła Stanisława Huskowskiego, który do wyborów samorządowych startował z listy Rafała Dutkiewicza, a w 2015 roku do parlamentarnych z Platformy Obywatelskiej, może sprawić, że jego miejsce zajmie radny powiatu lubińskiego z Prawa i Sprawiedliwości – informuje strona internetowa Radia Wrocław.

Zdjęcie Stanisław Huskowski "przechodzi" z Sejmu do sejmiku / Łukasz Dejnarowicz /FORUM

Jak przypomina rozgłośnia, choć Huskowski startował do Sejmu z list PO, to dziś reprezentuje sejmowy klub Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Europejskich Demokratów.

Reklama

Przejście Huskowskiego do sejmiku dolnośląskiego oznacza, że klub PSL - UED straci członka, a posła zyska PO. Czy będzie nim osoba, która dostała się do powiatu lubińskiego z list Prawa i Sprawiedliwości? - zastanawia się radio.

Mandat poselski powinna przejąć Iwona Krawczyk, która w 2015 r. uzyskała drugi wynik w wyborach parlamentarnych po Huskowskim. Krawczyk, która weszła do sejmiku dolnośląskiego, w rozmowie z Radiem Wrocław wykluczyła jednak przejęcie mandatu poselskiego po Huskowskim.

Kolejną osobą na parlamentarnej liście wyborczej PO z 2015 r. jest Tadeusz Maćkała, który w niedzielę został wybrany na radnego powiatu lubińskiego z list PiS. W rozmowie z Radiem Wrocław nie chciał zadeklarować czy przejmie mandat poselski. Co istotne, gdyby to uczynił, Maćkała nie byłby zobligowany do wstąpienia do klubu PO. Może być posłem jakiegokolwiek klubu lub niezrzeszonym.

Więcej na stronie Radia Wrocław.