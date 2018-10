​Radom: Karczewski i Bielan udzielili poparcia Skurkiewiczowi

Mieszkańcy Radomia mogą liczyć na Wojciecha Skurkiewicza, na pewno nigdy ich nie zawiedzie - zapewnił marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który wspólnie z wicemarszałkiem izby Adamem Bielanem przyjechał w czwartek do Radomia, by udzielić poparcia kandydatowi PiS na prezydenta tego miasta.

"To polityk przede wszystkim lubiany i szanowany przez kolegów ze swojego środowiska, ale - co rzadko spotykane - lubiany i szanowany przez polityków z innych ugrupowań" - powiedział o Skurkiewiczu marszałek Senatu. Według niego kandydat PiS na prezydenta Radomia "potrafi rozmawiać, wyjść do ludzi i prowadzić dialog z mieszkańcami".

Reklama

Karczewski podkreślił, że Skurkiewicz zna dobrze problemy miasta, z którego się wywodzi. "Nowy prezydent to nowe otwarcie, to nowe szanse dla Radomia. Wojciech Skurkiewicz ma bardzo dobrą, silną drużynę, tę, która go będzie wspierać z Warszawy i tę, którą stworzył w Radomiu" - zaznaczył marszałek. Zaapelował do wyborców, by oddali głos na kandydata PiS.

Bielan wyraził przekonanie, że już niedługo Skurkiewicz "przeniesie się z MON do Urzędu Miejskiego w Radomiu". "Tracimy na poziomie krajowym bardzo ważnego, doświadczonego polityka, świetnego eksperta od spraw obronności, bardzo pracowitego parlamentarzystę, ale Radom zyska świetnego prezydenta. Ta transakcja będzie dla miasta bardzo korzystna" - ocenił wicemarszałek. Według niego Skurkiewicz - jako wiceszef MON - odegrał kluczową rolę w negocjacjach z wojskiem dot. przejęcia lotniska w Radomiu przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. "Bez aktywności pana ministra nie mielibyśmy tego historycznego wydarzenia" - zaznaczył Bielan.

Jego zdaniem Skurkiewicz - ze względu na wiedzę, doświadczenie w samorządzie i administracji państwowej - jest najlepszym kandydatem na prezydenta Radomia.

"Radom przez najbliższych pięć lat czeka okres bardzo szybkiego rozwoju. Pojawi się bardzo wiele szans inwestycyjnych, infrastrukturalnych. Musimy mieć na czele magistratu w Radomiu osobę kompetentną doświadczoną, która te szansa po prostu będzie potrafiła wykorzystać" - stwierdził Bielan.

Wicemarszałek odniósł się także do "bezprzykładnej fali hejtu w mediach ogólnopolskich ze strony ważnych polityków PO i PSL" dot. zakupu radomskiego lotniska przez PPL, mimo, że wywodzący się z PO prezydent Radomia uważa tę inwestycję jako wielką szansę dla miasta.

Radosław Witkowski oświadczył, że "zdecydowanie dystansuje się od wszelkich wypowiedzi, które w jakikolwiek sposób mogą godzić w dobre imię Radomia i jego mieszkańców czy podważać zasadność lokalizacji lotniska na radomskim Sadkowie".

"Jeżeli tak, to panie prezydencie, proszę być konsekwentnym i złożyć legitymację partii, która od kilku dni bardzo atakuje inwestycję PPL w Radomiu i atakuje sam Radom" - zaapelował do Witkowskiego Bielan.

Kilka dni temu lider PO Grzegorz Schetyna stwierdził, że "zakup lotniska w Radomiu to głupia decyzja". Krytycznie o inwestycji PPL w Radomiu wypowiedział się także b. wicemarszałek woj. lubelskiego europoseł Krzysztof Hetman z PSL, który skrytykował pomysł inwestycji PPL w Radomiu.