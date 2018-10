RMF: Wielu wyborców nie może zagłosować. Powodem ePUAP

​Złożyli wniosek, chcieli dopisać się do rejestru wyborców, przyszli do lokalu wyborczego i odeszli z kwitkiem, bez możliwości głosowania. RMF FM podaje, że w Warszawie, ale także Lublinie, Krakowie i innych miastach, bardzo dużo osób nie może zagłosować, bo nie zostali dopisani do spisu wyborców. To osoby, które składały wnioski online przez rządową stronę obywatel.gov.pl.

Zdjęcie Kolejka do głosowania w Warszawie /Piotr Molecki /East News

Problem pojawia się, gdyż rządowa strona pozwala złożyć jedynie wniosek o dopisanie się do rejestru, ale nie wymaga i nawet nie pozwala załączać dokumentów, których wymagały poszczególne gminy, by zweryfikować mieszkanie w danym miejscu.

Reklama

Efekt jest taki, że bardzo dużo osób złożyło wniosek, ale nie dołączyło np. umowy najmu mieszkania, umowy o pracę czy PIT-u, bo rządowa strona tego nie wymagała. Nie dostali także informacji z gmin albo nie sprawdzili swoich skrzynek w systemie ePUAP.

W rezultacie mimo złożenia wniosku o dopisanie do rejestru wyborcy w lokalu nie figurują w spisach i nie otrzymali kart do głosowania.

"Ja złożyłam wniosek o rejestrację przez ePUAP, załączyłam skan dowodu, następnie dostałam mailem wezwanie do uzupełnienia dokumentów - dosłałam. Do tej pory brak decyzji. Termin trzydniowy minął w piątek" - pisze na Twitterze pani Magdalena.

"Mam tak samo. Wniosek wypełniałem tydzień temu. Nie dostałem odpowiedzi. Dziś sympatyczny pan z komisji zadzwonił gdzieś i podobno przyczyną mogą być błędy formalne. Szkoda, że przez tydzień na ePUAP nie dostałem żadnej informacji, a sprawdzałem codziennie" - pisze pan Cezary.

Sytuacja spowodowana jest tym, że kodeks wyborczy jest niejednoznaczny. Pozwala dopisać się do rejestru, ale to gminy mają decydować, jak weryfikować wniosek. System rządowy jednak tego nie przewiduje.

Mateusz Piekarski