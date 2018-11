"Rz": W PiS ruszy audyt dotyczący działań kampanijnych

Po drugiej turze wyborów samorządowych w partii Jarosława Kaczyńskiego ma ruszyć audyt dotyczący działań kampanijnych - czytamy w piątkowym wydaniu "Rzeczpospolitej". PiS liczy na zwycięstwo w mniejszych miejscowościach, sukces w Krakowie i Gdańsku - jak podaje dziennik - byłby uznany za "ogromną niespodziankę".

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Darek Delmanowicz /PAP

PiS mówi o pojednaniu i przekonuje, że polexit to kłamstwo, ale wewnętrzne spory Zjednoczonej Prawicy co do przyczyn wyniku głosowania 21 października "zaczynają wychodzić poza gabinety polityków i korytarze Nowogrodzkiej" - pisze Michał Kolanko w "Rzeczpospolitej" . Po drugiej turze wyborów samorządowych, która odbędzie się w najbliższą niedzielę, w partii Kaczyńskiego mają zostać przeanalizowane i ocenione działania kampanijne.



Dziennik przypomina, jak prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił w Chełmie o sukcesie wewnętrznego pojednania w Irlandii. Lider partii rządzącej zapewniał też, że Polska jest krajem europejskim, a polexit to kłamstwo.

A to właśnie pojawienie się tematu wyjścia Polski z Unii Europejskiej miało być jednym z powodów przegranej Patryka Jakiego w Warszawie - czytamy. Sztabowcy popieranego przez PiS kandydata podkreślają nieoficjalnie, że prowadził on najlepszą kampanię z możliwych.



Teraz PiS liczy na zwycięstwo m.in. Wojciecha Skurkiewicza w Radomiu, Iwony Mularczyk w Nowym Sączu i Jakuba Banaszka we wspomnianym Chełmie. Według gazety, prezydentura dla Małgorzaty Wassermann w Krakowie i dla Kacpra Płażyńskiego w Gdańsku "byłyby uznawane w PiS za ogromną niespodziankę".



