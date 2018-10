Rzecznik PSL do rzeczniczki PiS: Kobieto! Weź się za robotę

Do wymiany zdań między rzecznikiem PSL Jakubem Stefaniakiem a rzeczniczką PiS Beatą Mazurek doszło w sobotę na Twitterze. "Kobieto! Weź się w końcu za jakąś konkretną robotę a nie wyPiSuj głupot na TT" - napisał Stefaniak do Mazurek.

"PSL po Nowoczesnej staje się kolejną przystawką PO. Marginalizacja i wchłonięcie PSL-u przez Schetynę to tylko kwestia czasu. Ale to dobrze ponieważ nareszcie spadnie maska konserwatyzmu i ukaże się ta prawdziwa twarz liberalizmu. Afery, nieudolne rządy to ich mocne spoiwo" - napisała Beata Mazurek.

Wpis wicemarszałek Sejmu i rzeczniczki PiS nie spodobał się Jakubowi Stefaniakowi z PSL.



"Kobieto! Weź się w końcu za jakąś konkretną robotę a nie wyPiSuj głupot na TT. Podatnicy nie po to składają się na Twoją pensję" - odparł rzecznik ludowców.





Po wyborach samorządowych z ust polityków PiS padały sugestie o koalicji z PSL w sejmikach wojewódzkich. Ofertę stanowczo odrzucił Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider ludowców w sobotę razem z liderem PO Grzegorzem Schetyną potwierdzili wolę współpracy obu partii.