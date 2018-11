"Rzeczpospolita": Powstanie jedyna koalicja PO z PiS

Rada powiatu w Ostrowie Wielkopolskim to prawdopodobnie jedyne miejsce, gdzie może rządzić PO-PiS. O ile władze PO nie wyrzucą radnych - pisze "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Maciej Luczniewski /Reporter

W Ostrowie Wielkopolskim politycy Koalicji Obywatelskiej (czyli PO i Nowoczesnej) chcą wejść w koalicję z partią Jarosława Kaczyńskiego w radzie powiatu - czytamy w piątkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" .

Reklama

Tam w wyborach Koalicja Obywatelska uzyskała 11 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość - 8, komitet prezydent miasta Beaty Klimek - 5, a PSL - 3. Radnym Koalicji Obywatelskiej wystarczyłoby więc porozumienie z PSL, by móc rządzić z przewagą jednego głosu.

Dlaczego więc miałaby powstać koalicja z PiS? Bo Platforma Obywatelska współrządzi z PiS powiatem od 2010 roku. Najpierw odbywało się to na podstawie formalnego porozumienia, potem już bez. I dlatego radni skłaniają się do przedłużenia współpracy. Czy do tego dojdzie, będzie wiadomo w poniedziałek, podczas pierwszej sesji rady powiatu.

Więcej w "Rzeczpospolitej"