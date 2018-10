Schetyna: Chcemy kontynuować współpracę z PSL

"PSL jest partią, z którą mamy bardzo dobre doświadczenia współpracy w samorządach wszystkich szczebli, chcemy tę współpracę kontynuować, dla PO i PSL samorząd jest istotą demokracji" - powiedział w sobotę w Chorzowie lider PO Grzegorz Schetyna.

"PSL to jest partia, z którą mamy bardzo dobre doświadczenia współpracy w samorządach wszystkich szczebli. Rządziliśmy wspólnie 12 lat w sejmikach wojewódzkich, w większości z nich, bo czasami w 16, a zwykle w 15" - mówił Schetyna na briefingu prasowym z udziałem szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Mówił, że współpraca z PSL była bardzo dobra m.in. ze względu na dobrze wydawane środki europejskie i współpracę z administracją rządową.

Schetyna podkreślił, że dla PO i PSL samorząd jest istotą demokracji.

"Chcemy tę współpracę kontynuować, matematyka wyborcza przynosi zawsze ograniczenia, ale przynosi także nowe możliwe, nowe szanse, będziemy rozmawiać z innymi ugrupowaniami, które są reprezentowane w sejmikach wojewódzkich - z SLD, z Bezpartyjnymi Samorządowcami, z tymi wszystkimi, którzy razem z nami będą podzielali tę świętą naszą zasadę - samorząd jest niepodzielny, samorząd musi być podmiotowy, samorząd musi być wolny od partyjnego, centralistycznego wpływy" - powiedział lider PO.

"Będziemy wspierać samorządowców, którzy chcą współpracować"

Lider PSL powiedział w sobotę na briefingu z szefem PO, że wybory samorządowe "były swoistą obroną polskiej samorządności, były o polskiej samorządności, o państwie demokratycznym, samorządowym, a przez to sprawiedliwym".

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że dla PSL polityka bez wartości nie ma znaczenia. "Dlatego jednoznacznie mówiliśmy, że po wyborach będziemy rozmawiać i będziemy chcieli współpracować z innymi stronnictwami, podmiotami samorządowymi" - powiedział lider PSL.

"Wspólnie z przewodniczącym Schetyną wyrażamy intencję podjęcia rozmów o wspólnych koalicjach dla Śląsku, ale tak naprawdę we wszystkich województwach, w których możemy współpracować, a to jest większość województw w Polsce, to jest przynajmniej 10 województw. Oczywiście nie we wszystkich w dwójkę jesteśmy w stanie stworzyć takie koalicje" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Dlatego, jak mówił, zaprosił do rozmów przedstawicieli SLD, Bezpartyjnych Samorządowców. "Będziemy szukać porozumienia wszędzie tam, gdzie jest to możliwe na rzecz lokalnych społeczności z formacjami samorządowymi, mówię oczywiście o tym poziomie sejmikowym, o poziomie wojewódzkim" - powiedział lider PSL.

"Będziemy wspierać wszystkich samorządowców, którzy chcą współpracować. Nie będziemy dzielić środków europejskich (...) przez pryzmat partyjnej legitymacji, bo nigdy tak nie robili ani samorządowcy z PSL, a z PO" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Apelował do mieszkańców o udział w drugiej turze wyborów.