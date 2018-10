​Schetyna: Jako Koalicja Obywatelska złożymy wniosek o odwołanie Morawieckiego

"Jako Koalicja Obywatelska złożymy wniosek o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji Prezesa Rady Ministrów" - poinformował lider PO Grzegorz Schetyna podczas konwencji regionalnej Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu. "Nie może być premierem ktoś, komu udowodniono kłamstwo" - mówił lider PO. O premierze wypowiedziała się także liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Rafal Oleksiewicz /Reporter

"Dziś przyszedł czas, żeby głośno domagać się poszanowania podstawowych wartości. Musimy sięgnąć do podstaw i przypomnieć, co jest fundamentem zdrowej wspólnoty i silnego państwa. Musimy twardym sprzeciwem odpowiedzieć na kłamstwo, pogardę, nienawiść. Dlatego właśnie tu, w Poznaniu chcę ogłosić, że jako Koalicja Obywatelska złożymy wniosek o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji Prezesa Rady Ministrów" - powiedział Schetyna.

"Złożymy ten wniosek, bo nie może być premierem Polski ktoś, komu udowodniono kłamstwo. Nie może rządzić ktoś, kto mówi "ludzie są tacy głupi, że to działa" - to było o was, o mnie, o każdym z nas - o pielęgniarce, o kierowcy ciężarówki, nauczycielce, sprzedawcy, u którego robimy zakupy. Wszyscy są dla niego głupi, każdego można oszukać, wykorzystać i wykiwać. Jak trzeba gardzić Polakami, żeby tak o nich mówić?" - dodał lider PO.

Premierze Morawiecki, to że jesteś od ludzi bogatszy nie znaczy, że jesteś od nich lepszy. To, że uważasz się za bardziej cwanego, to nie znaczy, że jesteś od nich mądrzejszy.(...) Chcę przypomnieć o czymś najważniejszym: w Rzeczpospolitej dostaje się władzę od ludzi po to, żeby im służyć. To truizm i zdaje się wszyscy powinniśmy o tym pamiętać. Ktoś, kto o tym zapomina, musi odejść" - powiedział Schetyna, który podczas konwencji zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji premiera.

"To, że Morawiecki dostał władzę z rąk Kaczyńskiego nie oznacza, że Polacy nie mogą mu jej odebrać. I jednego i drugiego mogą pogonić i już 21 października będą mieli pierwszą okazję" - podkreślił.

Przypomniał, że 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100-lecia powstania wielkopolskiego "nie możemy obchodzić w dobie wszechobecnego w życiu publicznym kłamstwa".

"Tak uroczyste, święte w naszej pamięci rocznice Polki i Polacy muszą dziś obchodzić z niegodnym szacunku prezydentem, depczącym na oczach rodaków najwyższe prawo Rzeczpospolitej - konstytucję. Muszą żyć ze świadomością, że Polską rządzi premier kłamca i tchórz" - powiedział Schetyna.

Dodał, że w Wielkopolsce nigdy nie wygra PiS, bo tutaj "szanuje się porządek w szkole, w gospodarce, w armii i całym polskim państwie". "Tutaj nigdy nie wygra też partia, która chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej" - podkreślił lider PO.

Schetyna stwierdził, że w najbliższych wyborach Polacy wybiorą między "wolnością" a "brakiem wolności".

"Musimy wygrać te wybory i zmobilizować wszystkie pozytywne siły i strząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa PiS-owską szarańczę" - mówił Schetyna.

"Polska jest i pozostanie europejskim państwem zachodnim. Nie damy Polski wypchnąć na Wschód, co marzy się Kaczyńskiemu" - dodał.

Lider PO nawiązał też do powołania przez prezydenta Andrzeja Dudę 27 osób na sędziów Sądu Najwyższego. Wcześniej, we wrześniu, Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał - w zaskarżonych częściach - wykonanie uchwał Krajowej Rady Sądowniczej odnoszących się do powołania sędziów SN do Izb Karnej, Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Schetyna ocenił, że prezydent "złamał prawo".

"Panie i panowie sędziowie, którzy bezprawnie, bez moralnych skrupułów połasiliście się na stanowiska sędziów SN - oddacie narodowi polskiemu każdą nienależną złotówkę, każdy grosz pobrany na zawłaszczonych stanowiskach, podobnie jak sędziowie "dublerzy" TK - Rzeczpospolita nie będzie tolerować anarchii i bezprawia" - podkreślił lider PO.

Lubnauer: Morawiecki jest postacią z dowcipów

Zdjęcie Liderzy opozycji: Katarzyna Lubnauer i Grzegorz Schetyna / LUKASZ SOLSKI / East News

"Kim jest Mateusz Morawiecki? Czy to chory człowiek, który w dobrym interesie Polek i Polaków powinien zostać zbadany przez specjalistów? Nie, to zwykły cynik. Dla mnie Mateusz Morawiecki jest po prostu groteskową postacią; taką z dowcipów. Z dowcipów o Chucku Norrisie, blagierem, człowiekiem z dowcipów o przerośniętym ego" - mówiła Katarzyna Lubnauer podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu.

Jak dodała, premier Mateusz Morawiecki ma - jej zdaniem - wiele rzeczy wspólnych z Chuckiem Norrisem.

"Mateusz Morawiecki, jak Chuck Norris, chce budować mosty w miejscach, gdzie nie ma rzek. Mateusz, jak Chuck Norris, chce skrócić kolejki do lekarza, wydłużając je. Mateusz Morawiecki chce ułatwić dostęp do sądu, przyśpieszyć procedury, zwalniając sędziów. Nasz rodzimy Chuck Norris ściąga z luki VAT-owskiej więcej, niż ona wynosi - po prostu drukując wyniki. Ten Chuck Norris jeździ po Polsce drogami, które nie istnieją - po prostu mistrz!" - podkreślała w Poznaniu szefowa Nowoczesnej.

"Muszę powiedzieć, że my ostatnio też jeździmy po Polsce i zapewniam że jeździmy po drogach które są realne, które nie są wyimaginowane, jak ta wyimaginowana wspólnota. Polacy nie są głupi, nie kupią nowego Chucka Norrisa. Nie chcą premiera z dowcipów. Chcą żeby Polską rządzili ludzie poważni" - zaznaczyła.

Lubnauer przypomniała podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu, że "w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się co o nas wszystkich, co o Polakach myśli Mateusz Morawiecki".

"Teraz już wiemy, że według niego Polacy są głupi, a jego stwierdzenie +ludzie są tacy głupi, że to działa, niesamowite+, to zostanie zapamiętane i ocenione przy urnach wyborczych. Wiemy już też czego dla Polaków chce premier, co im szykuje, czego im życzy. Podczas konsumpcji ośmiorniczek proponuje im przyszłość z XIX wieku" - podkreśliła Lubnauer.

Jak dodała, premier Morawiecki "chce, jak to wyraźnie powiedział, żeby Polacy "kopali rowy i zap... za miskę ryżu" i obniżyli swoje oczekiwania". "To powinno być ostrzeżenie dla nas wszystkich dla wszystkich Polek i Polaków. To jest jasny sygnał dla wszystkich Polaków, że Mateusz Morawiecki chce i cofnie Polskę w przeszłość. Nie w smak mu, że Polacy się zmienili, że dziś w olbrzymiej większości patrzą w przyszłość. Nie rozumie, że chcą żyć lepiej i mają coraz wyższe aspiracje, że oczekują i zasługują na więcej" - powiedziała Lubnauer.

"Ten człowiek, ten premier jest niebezpieczny dla Polski i Polaków, gdyż człowiek, który stwierdza, że najlepszym lekiem na zmniejszenie oczekiwań zawsze była wojna, że wojna zmienia perspektywę w 5 minut - jest przy zdrowych zmysłach? To jakiś horror. Horrorem jest życzyć Polakom wojny. Jak można nam, którzy przeszliśmy się przez tyle dziejowych kataklizmów życzyć wojny? To nieodpowiedzialne panie Mateuszu Morawiecki, albo po prostu głupie" - stwierdziła Lubnauer.