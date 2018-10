Schetyna: To będą wybory o obecność Polski w UE

"Nadchodzące wybory samorządowe to są wybory o wszystko, to są wybory o obecność Polski w UE" - powiedział w czwartek w Białymstoku przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Jak dodał, na Podlasiu szczególnie dobrze widać, jak ważne są środki europejskie i właściwe ich wykorzystanie.

"Jesteśmy w Białymstoku, żeby powiedzieć, jak ważne są te wybory (...) to są wybory o wszystko, to są wybory o obecność Polski w UE, w strukturach UE, we wspólnocie europejskiej, krajów Zachodu" - mówił Schetyna, który wraz z szefową Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer i liderką Inicjatywy Polska Barbarą Nowacką składa wizytę w województwie podlaskim.

"Nikt tak dobrze jak wy, tutaj na Podlasiu nie wie, jak ważne jest być częścią Europy, bo to przecież Podlasie jest bramą Europy, bramą na wschód" - zaznaczył lider PO.

Jak dodał, patrząc na zmieniający się Białystok i całe Podlasie, widzi, "jak ważne są środki europejskie" oraz "sensowne ich wykorzystanie". "Szczególnie dobrze" robi to - według niego - prezydent Tadeusz Truskolaski w Białymstoku.

Schetyna podkreślił też, że to za sprawą poprzedniego rządu w pięciu województwach - podlaskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim - realizowany jest program Polska Wschodnia o wartości blisko 2 mld euro, z którego finansowane są projekty, "które dają gwarancje zmiany, modernizacji i otwarcia na cywilizację".