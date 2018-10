Schetyna: Wynik Koalicji Obywatelskiej na zachodzie Polski - "dobry plus"

Wynik KO w wyborach na zachodzie Polski jest na dobry plus - ocenił w poniedziałek lider PO Grzegorz Schetyna, który razem z Katarzyną Lubnauer (Nowoczesna) i Barbarą Nowacką (Inicjatywa Polska) wspierał w Choszcznie (zachodniopomorskie) kandydata na burmistrza Roberta Adamczyka.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /MICHAL CIZEK /AFP

Schetyna wskazywał, że samorząd jest ważną częścią władzy publicznej, dlatego - jak mówił - musi być podmiotowy, samodzielny, wyposażony w kompetencje i w pieniądze, aby skutecznie zarządzać małymi ojczyznami i lokalnymi społecznościami, a także prowadzić inwestycje, tworzyć nowe miejsca pracy, skutecznie walczyć z bezrobociem, dbać o ochronę zdrowia czy edukację.

"Choszczno jest takim miejscem, gdzie przez ostatnie 12 lat burmistrzowania, Adamczyk pokazał, że może takie rzeczy prowadzić, może inwestować, może ograniczać skutecznie bezrobocie, może dbać skutecznie o jakość życia" - mówił lider PO.

Schetyna apelował do mieszkańców Choszczna o udział w drugiej turze wyborów i głosowanie na Roberta Adamczyka. "Za tydzień to są ważne wybory, powinniście wybrać najlepszego z kandydatów, postawić na burmistrza (Adamczyka), żeby mógł dalej zmieniać wasze miasto" - dodał.

Liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że mniejsze miejscowości "są dużym wyzwaniem dla włodarzy"; przekonywała, że starający się o reelekcję burmistrz Robert Adamczyk podołał temu zadaniu. "Wiemy, ile tu zrobił pan Adamczyk - kwestie inwestycji: 93 mln przez 12 lat, to jest naprawdę spory budżet na inwestycje, z czego 19 mln to środki zewnętrzne. To pokazuje, że można rozwijać swoje małe miejscowości z korzyścią dla mieszkańców" - oceniła.

"Teraz jest bardzo ważne, aby dalej rozwijało się Choszczno, aby zrealizować wymarzoną inwestycję, związaną z rewitalizacją dworca, żeby rzeczywiście stało się to przestrzenią otwartą dla wszystkich mieszkańców Choszczna, by zarówno młodzi, jak i starsi, mogli znaleźć swoje miejsce, gdzie można organizować ważne imprezy" - dodała szefowa Nowoczesnej.

Podkreśliła, że kandydat KO na burmistrza chce także sprawić, aby Choszczno "stało się miejscem do życia" także dla ludzi młodych, tak, by mieli oni gdzie się realizować i gdzie pracować."Dlatego widząc, że pan burmistrz ma wizję, jak Choszczno ma się rozwijać, jak może stworzyć jeszcze lepszą jakość życia swoim mieszkańcom, możemy w pełni poprzeć pana burmistrza i możemy zaapelować do wszystkich mieszkańców: idźcie na wybory, one są ważne i one jeszcze się nie skończyły" - przekonywała Lubnauer.

Liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka powiedziała, że liczy na sukces Adamczyka "co najmniej taki, jak Rafała (Trzaskowskiego - PAP) w Warszawie", podkreśliła też znaczenie wyborów samorządowych. "4 listopada to wcale nie tak, że to są tylko drugie tury i dogrywki. To jest nadal pokazywanie kierunku, w którą stronę idzie Polska. Czy idzie w stronę otwartą i europejską, czy zamkniętą i PiS-owską" - powiedziała Nowacka.

Schetyna pytany przez dziennikarzy o ocenę wyniku Koalicji Obywatelskiej w Zachodniopomorskiem powiedział, że ocenia ten rezultat na zachodzie Polski na "dobry plus". "Ja go porównuję do tych wyborów z 2015 r. Mamy blisko 28 proc., więc to jest bardzo poważny krok w kierunku następnych wyborów" - powiedział lider PO. Dodał, że jest "dobrej myśli", ale "nie zwalnia to z odpowiedzialności, z wielkiego wysiłku i z takiego przekonania, że trzeba budować koalicję".

"Trzeba budować szerszy pro-samorządowy, pro-demokratyczny, pro-europejski, pro-wolnościowy ruch, który skutecznie da Polakom nadzieję i wiarę w to, że możemy zatrzymać PiS" - powiedział Schetyna.

Liderzy: PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej podczas poniedziałkowej wizyty w Zachodniopomorskiem mają się też pojawić w Wałczu, gdzie udzielą poparcia kandydatowi na burmistrza Maciejowi Żebrowskiemu.