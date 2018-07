Sutryk: Będę kandydatem środowisk opozycyjnych na prezydenta Wrocławia

SLD w wyborach na prezydenta Wrocławia wystawia kandydaturę Jacka Sutryka - powiedział w piątek lider Sojuszu Włodzimierz Czarzasty. Według niego Sutryk uzyska także poparcie Koalicji Obywatelskiej. Sam Sutryk, bliski współpracownik obecnego prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, również jest przekonany, że będzie wspólnym kandydatem środowisk opozycyjnych, także PO.

Zdjęcie Jacek Sutryk /Krzysztof Kaniewski /Reporter

"We Wrocławiu SLD razem z panem prezydentem Dutkiewiczem wystawia kandydaturę pana Jacka Sutryka" - powiedział Czarzasty. "Doprosiliśmy do tego porozumienia PO i Nowoczesną, ta propozycja została przez PO i Nowoczesną przyjęta" - dodał.



Sutryk przypomniał w piątkowej rozmowie z PAP, że SLD, podobnie jak środowisko skupione wokół Rafała Dutkiewicza, Nowoczesna, a także stowarzyszenie Unia Europejskich Demokratów (tworzą je m.in. dwaj usunięci z PO wrocławscy posłowie: Jacek Protasiewicz i Stanisław Huskowski) już wcześniej zdecydowały się wesprzeć jego kandydaturę.

Sutryk: Schetyna dwukrotnie składał mi propozycje

Dodał, że po poniedziałkowej decyzji Platformy o wycofaniu poparcia dla kandydatury Kazimierza Michała Ujazdowskiego na włodarza stolicy Dolnego Śląska, lider PO Grzegorz Schetyna dwukrotnie składał mu propozycję, by to właśnie on ostatecznie został kandydatem środowisk opozycyjnych w jesiennych wyborach samorządowych we Wrocławiu.

"Po tym, jak Grzegorz Schetyna, wraz z panią przewodniczącą Katarzyną Lubnauer powiedzieli, że są zainteresowani moją osobą, jeszcze tego samego dnia rozmawiałem z szefem struktur regionalnych Nowoczesnej (Tadeuszem Grabarkiem) który chciał potwierdzić moją gotowość do bycia kandydatem Nowoczesnej i tym samym całego szerokiego bloku środowisk opozycyjnych. Podtrzymałem tę gotowość; cieszę się, że inni partnerzy także ją podtrzymują" - podkreślił samorządowiec.

Jego zdaniem więc sprawa wystawienia przez opozycję wspólnego kandydata na prezydenta Wrocławia jest zakończona. "Uważam, że jest już ostateczne porozumienie w tej sprawie" - powiedział Sutryk.

Liderzy PO i Nowoczesnej: Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer ogłosili w poniedziałek we Wrocławiu zamiar tworzenia Koalicji Obywatelskiej we wszystkich powiatach Dolnego Śląska, a także w ośmiu miastach prezydenckich.

Porozumienie miałoby objąć m.in. wspólne listy do rady miasta Wrocławia oraz wystawienie wspólnego kandydata na prezydenta stolicy Dolnego Śląska.

Schetyna poinformował też, że Platforma rezygnuje z kandydatury europosła Kazimierza M. Ujazdowskiego. Lubnauer dodała, że w kontekście wyborów włodarza tego miasta brane są pod uwagę obecnie dwa nazwiska: Jacka Sutryka oraz posła Nowoczesnej Michała Jaros.

Jaros również podtrzymał w piątkowej rozmowie z PAP wolę ubiegania się o urząd prezydenta Wrocławia. Liderzy PO i Nowoczesnej mówili w poniedziałek, że kwestia wspólnego kandydata w tym mieście powinna wyjaśnić się do 10 sierpnia.