Sutryk: To będzie kadencja uwspólniania

To będzie kadencja dialogowania, ciągłej rozmowy o naszym mieście, to będzie kadencja uwspólniania i kadencja spraw codziennych – powiedział w piątek podsumowując kampanię wyborczą kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia Jacek Sutryk.

Zdjęcie Jacek Sutryk /Leszek Kotarba /East News

Sutryk na finiszu kampanii wyborczej wystąpił na briefingu z europosłem PO, byłym prezydentem Wrocławia, Bogdanem Zdrojewskim.

Reklama

"Dziękuję Jackowi Sutrykowi za klasę prowadzonej kampanii wyborczej, za dużą cierpliwość, za pracowitość, za empatię, za to co dla mnie bardzo ważne - za umiejętność komunikowania się z różnymi grupami wrocławian. To mu wypadło znakomicie" - podkreślił Zdrojewski.

Sutryk wyraził nadzieję, że prowadzona w kampanii wyborczej rozmowa o Wrocławiu będzie trwała cały czas. "To będzie kadencja dialogowania, ciągłej rozmowy o naszym mieście, to będzie kadencja uwspólniania i kadencja sprawa codziennych" - zapowiedział.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia podziękował też kontrkandydatom za - jak to określił - "merytoryczną kampanię". "To była dobra, merytoryczna kampania, bez fauli. Cieszę się, bo to pokazuje, że Wrocław trzyma klasę" - mówił.

Obaj politycy zaapelowali o udział w niedzielnym głosowaniu.

W wyborach na prezydenta Wrocławia oprócz Sutryka startują również: Mieczysław Maj kandydat partii Wolni i Solidarni, Jerzy Michalak - kandydat Bezpartyjnego Ruchu Obywatelskiego Jerzego Michalaka, Marta Lempart, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, która wystartuje z komitetu "Wrocław dla wszystkich", Kandydatka Zjednoczonej Prawicy posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka, Małgorzata Tracz z Partii Zieloni, Katarzyna Obara-Kowalska (Bezpartyjni) oraz Zbigniew Jarząbek - kandydat ruchu Kukiz'15.